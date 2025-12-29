13.9 C
Belluno
Quasi un milione di fatturato per un’agenzia di comunicazione siciliana gestita da “cervelli di ritorno” under 35

La squadra di "Dietro ogni comunicazione"
La squadra di “Dietro ogni comunicazione”

“Dietro ogni comunicazione”, è il nome dell’agenzia siciliana gestita da giovani tornati in Sicilia ha quasi raggiunto un milione di euro di fatturato

Quasi un milione di euro di fatturato dal 2024, oltre 500 video originali prodotti ogni mese per i social media e oltre 10 milioni di utenti raggiunti ogni 30 giorni. Sono i dati che descrivono l’attività di “Dietro ogni comunicazione”, agenzia di comunicazione digitale con sedi a Palermo e Catania, attiva su scala nazionale.

L’agenzia è composta da un team di più di 25 professionisti e collaboratori under 35, molti dei quali rientrati in Sicilia dopo esperienze di studio e lavoro nel Nord, nel Centro Italia o all’estero. Un percorso che si inserisce nel fenomeno del cosiddetto “brain gain”, ovvero il ritorno di competenze qualificate in territori tradizionalmente segnati dalla migrazione professionale.

Nel corso dell’ultimo anno, “Dietro ogni comunicazione” ha consolidato la propria presenza in Sicilia anche attraverso collaborazioni con realtà locali, tra cui l’Associazione Culturale Itaca, impegnata nell’organizzazione di iniziative dedicate ai giovani, o la partecipazione a eventi nazionali come Intersections, dedicati al confronto tra imprese, creatività e innovazione. In questi contesti è emersa l’esigenza di una maggiore integrazione delle imprese del Mezzogiorno nei circuiti produttivi nazionali.

«I numeri rappresentano un indicatore del lavoro svolto, ma non ne esauriscono il significato», spiega Vittorio Sgarlata, direttore creativo dell’agenzia. «L’obiettivo – continua – resta quello di creare opportunità professionali nel settore digitale anche in Sicilia, offrendo un’alternativa concreta alla migrazione forzata dei giovani».

Per il 2026 è prevista una fase di ampliamento delle attività, con l’apertura di nuove posizioni professionali e l’avvio di collaborazioni con brand di livello nazionale, mantenendo semopre il presidio operativo in Sicilia e il legame con il territorio.

