13.9 C
Belluno
giovedì, Dicembre 25, 2025
HomeCronaca/PoliticaPiano CIPS, Borgonzoni: "CinemaScuola LAB-Secondarie, online le istituzioni scolastiche ammesse"
Cronaca/PoliticaPrima Pagina

Piano CIPS, Borgonzoni: “CinemaScuola LAB-Secondarie, online le istituzioni scolastiche ammesse”

redazione
Scritto da redazione
0
155
Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura
Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura

“Finanziati 232 progetti per un contributo complessivo di oltre 8,4 milioni di euro e 1.172 plessi coinvolti lungo la Penisola. Campania, Lazio, Emilia-Romagna e Sicilia le Regioni dove si registra la maggiore concentrazione delle scuole capofila delle attività che saranno finanziate, pensate per guidare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in un percorso di approfondimento della conoscenza del linguaggio audiovisivo che si snoderà tra lezioni teoriche, laboratori e proiezioni in sala passando dalla realizzazione di un’opera”.

Lo dichiara il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni in merito agli esiti del Bando D.D. n. 98 del 16/01/2025 “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – Azione “CinemaScuola LAB-Secondarie”, promosso nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.

L’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento è stato pubblicato sul sito della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.

“Il Piano CIPS – sottolinea il Sottosegretario – rappresenta uno tra i programmi più efficaci per infondere nei nostri ragazzi la passione per la settima arte e al contempo allargare i loro orizzonti sul mondo attraverso l’acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza sull’utilizzo di uno strumento che ne è al contempo riflesso e lente d’ingrandimento. Siamo molto orgogliosi del fatto che il progetto anno dopo anno cresca: scuole che non avevano mai partecipato decidono di cogliere questa importante opportunità di educazione e formazione, a conferma della bontà dell’iniziativa”.

Il finanziamento è così ripartito sul territorio nazionale:

– Abruzzo: 7 progetti per un totale di 215.485,50 euro di contributi concessi;

– Basilicata: 3 progetti per un totale di 103.411,98 euro di contributi concessi;

– Calabria: 2 progetti per un totale di 70.000,00 euro di contributi concessi;

– Campania: 33 progetti per un totale di 1.170.829,43 euro di contributi concessi;

– Emilia-Romagna: 27 progetti per un totale di 1.049.922,72 euro di contributi concessi;

– Friuli Venezia Giulia: 1 progetto per un totale di 31.500,00 euro di contributi concessi;

– Lazio: 33 progetti per un totale di 1.160.876,74 euro di contributi concessi;

– Liguria: 10 progetti per un totale di 357.974,79 euro di contributi concessi;

– Lombardia: 12 progetti per un totale di 420.935,37 euro di contributi concessi;

– Marche: 9 progetti per un totale di 367.500,00 euro di contributi concessi;

– Molise: 2 progetti per un totale di 69.730,00 euro di contributi concessi;

– Piemonte: 13 progetti per un totale di 476.670,42 euro di contributi concessi;

– Puglia: 21 progetti per un totale di 789.929,20 euro di contributi concessi;

– Sardegna: 2 progetti per un totale di 76.780,00 euro di contributi concessi;

– Sicilia: 25 progetti per un totale di 885.950,13 euro di contributi concessi;

– Toscana: 14 progetti per un totale di 534.032,52 euro di contributi concessi;

– Trentino-Alto Adige: 3 progetti per un totale di 95.545,00 euro di contributi concessi;

– Umbria: 8 progetti per un totale di 301.000,00 euro di contributi concessi;

– Veneto: 7 progetti per un totale di 288.693,60 euro di contributi concessi.

 

 

 

 

 

Previous article
Laboratorio di pratiche filosofiche per tutti con il professor Demattè
Next article
Borgo Valbelluna: l’ultimo giorno di scuola gli alunni dell’infanzia e delle primarie augurano buone feste 
redazione
redazionehttp://www.bellunopress.it

RELATED ARTICLES

- Advertisement -
- Visite -

Pausa caffè

Sport & tempo libero

Prima Pagina

Da oggi è attivo il servizio Skibus Dolomiti Bus: collegamenti potenziati per la stagione invernale

redazione -
Belluno 24/12/2025 - A partire da oggi, 24 dicembre 2025, prende il via il servizio Skibus Dolomiti Bus, che garantirà collegamenti quotidiani tra le...

Natale e commenti indiscreti: guida pratica per gestire ansia e parenti a tavola

Alpago. Nuovo manto in erba artificiale per il campo da calcio

ARTICOLI IN EVIDENZA

ARTICOLI PIÙ LETTI

Categorie popolari

CHI SIAMO

Bellunopress è un quotidiano locale on line gratuito fondato nel gennaio 2009 da Roberto De Nart. Cronaca, politica, cultura, eventi, prevalentemente della Provincia di Belluno, con aggiornamenti in tempo reale in tutto l’arco della giornata.

Scrivici a: redazione@bellunopress.it

SEGUICI

© 2024 Bellunopress