Veneto Lavoro, report Sestante 3° trimestre 2025: saldo negativo -8500 posti di lavoro dipendente

Dopo i segnali di ripresa registrati nel periodo aprile-giugno, nel terzo trimestre 2025 il mercato del lavoro veneto ha fatto registrare un saldo negativo pari a -8.500 posizioni di lavoro dipendente, con rallentamenti della crescita anche per i contratti a tempo indeterminato. Pur trattandosi di un andamento tipico nel periodo conseguente alla fine della stagione estiva, il risultato è più sfavorevole di quello registrato lo scorso anno, soprattutto a causa di una riduzione delle assunzioni (-2%) accompagnata a una sostanziale stabilità delle cessazioni.

La perdita occupazionale ha interessato trasversalmente il mercato del lavoro, con saldi negativi per entrambi i generi e per i lavoratori di cittadinanza italiana. Le nuove attivazioni contrattuali aumentano esclusivamente tra gli over 55 (+8%), mentre diminuiscono soprattutto tra le donne (-5%) e gli stranieri (-3%).

Andamenti contrapposti sotto il profilo settoriale. Nel comparto agricolo il bilancio trimestrale è positivo (+11.200) e poco al di sotto di quello dello scorso anno, mentre il saldo è negativo e in peggioramento nell’industria (-1.400) e nei servizi (-18.400). In particolare, nel settore industriale l’arretramento è imputabile soprattutto all’andamento del made in italy, dove si osserva una pronunciata riduzione della domanda di lavoro. In leggera flessione su base annua anche le costruzioni, mentre l’eccezione è rappresentata dal metalmeccanico che, nonostante il saldo tipicamente negativo (-640), risulta in miglioramento grazie alla crescita delle assunzioni. Nel terziario la flessione interessa soprattutto la logistica (+710) e i servizi turistici (-16.400).

Come diretta conseguenza delle dinamiche settoriali, il bilancio del terzo trimestre 2025 è negativo nelle province di Belluno (-1.900), Rovigo (-960), Venezia (-14.900) e Vicenza (-270). In questi territori, oltre che a Padova (+740) e Verona (+4.600), il saldo è più sfavorevole di quello dello stesso periodo del 2024. Treviso è l’unico territorio a registrare un saldo (+3.750) in miglioramento, grazie soprattutto alle dinamiche positive del comparto agricolo. Tutti gli approfondimenti sull’andamento occupazionale in ciascuna provincia del Veneto, secondo dati di stock e di flusso, sono disponibili all’interno del documento.

Riguardo alle altre tipologie di lavoro dipendente, i contratti di lavoro intermittente e di lavoro domestico si mantengono stabili rispetto all’anno precedente, mentre lavoro parasubordinato e tirocini risultano in calo.

Secondo i principali indicatori occupazionali Istat, nel terzo trimestre 2025 in Veneto si contano 2,2 milioni di occupati, di cui 1,8 milioni dipendenti. Le persone in cerca di lavoro sono circa 68.000 persone in cerca di lavoro, mentre gli inattivi di età compresa tra i 15 e i 74 anni sono 14 milioni. Il tasso di occupazione nella stessa fascia d’età è pari al 60,4%, quello di disoccupazione al 3% e quello di attività al 62,3%.

Il contesto economico regionale continua ad essere caratterizzato dalla debolezza della domanda in ambito manifatturiero, nonostante una sostanziale tenuta della produzione. Nel terzo trimestre del 2025, la produzione industriale destagionalizzata è aumentata dell’1,2% rispetto al trimestre precedente, mentre su base annua si registra una crescita tendenziale dell’1,6%. Persistono comunque importanti differenze settoriali: i settori del tessile e abbigliamento (+4,9%), dei metalli e prodotti in metallo (+3,2%), del marmo, vetro e ceramica (+2,4%) e dell’alimentare e bevande (+2,4%) hanno registrato variazioni tendenziali positive rispetto ad un terzo trimestre del 2024 molto negativo; in controtendenza, registrano performance negative i settori della carta e stampa (-3,8%), del legno e mobile (-3%) e dei mezzi di trasporto (-2%). Per il 2025 la crescita attesa del Pil scende al +0,7%.

Il Sestante di Veneto Lavoro è il report di riferimento per l’analisi congiunturale del mercato del lavoro regionale e contiene tutti i dati sull’andamento dell’occupazione in Veneto con dettaglio contrattuale, settoriale e territoriale. Rispetto alla Bussola, pubblicata con cadenza mensile e focalizzata sulle principali tipologie contrattuali, offre un’analisi più completa dei dati desumibili dal Sistema informativo del lavoro veneto (SILV), comprendendo anche quelli relativi al settore pubblico e specifici approfondimenti su base provinciale, oltre a una panoramica dei principali indicatori occupazionali Istat regionali e provinciali.

Tutti i dati sull’andamento del mercato del lavoro veneto aggiornati al 30 settembre 2025 sono consultabili sul sito di Veneto Lavoro tramite la piattaforma Creavista, che consente di accedere a un ampio set di informazioni dettagliate e navigabili. Per approfondimenti è possibile consultare la sezione dedicata del sito di Veneto Lavoro www.venetolavoro.it/numeri.