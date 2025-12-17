Onorificenza regionale all’agente Davide Pinaffo

L’agente di Polizia Locale Davide Pinaffo riceverà il prossimo 20 gennaio a Treviso l’Onorificenza per Meriti Speciali della Regione Veneto. Il premio gli è stato conferito per l’eroico intervento avvenuto circa un anno fa, quando salvò una donna dall’aggressione del marito in un bar, nonostante fosse rimasto ferito nel corso dell’azione.

La vicenda:

L’intervento: Pinaffo, all’epoca unico operatore nel Comune di Pedavena, riuscì a bloccare l’aggressore (poi condannato) permettendo l’arresto da parte dei Carabinieri.

L’ostilità istituzionale: Il sindacato denuncia che, nonostante il valore dimostrato, l’Amministrazione comunale dell’epoca suggerì all’agente di “cambiare mestiere” a seguito delle aggressioni subite.

Il cambio di ente: Grazie all’intervento del sindacato, l’agente ha ottenuto il trasferimento e oggi presta servizio presso la Polizia Provinciale.

La battaglia del sindacato: Il DICCAP – SULPM ha promosso la candidatura di Pinaffo per valorizzare il ruolo della Polizia Locale, spesso costretta a operare in condizioni di isolamento e rischio.

Le dichiarazioni del sindacato

Il Segretario Regionale Simone Maniero ha sottolineato che questa onorificenza è un segnale di supporto per tutti gli agenti che operano con risorse limitate. Il sindacato ha inoltre annunciato che chiederà un incontro alla nuova Giunta regionale per sollecitare una revisione della legge di settore e ottenere maggiori tutele per gli operatori.