Inaugurata oggi all’Hotel de la Poste di Cortina la mostra “100 anni di Hemingway a Cortina. Immagini e ricordi dall’archivio del Barone Franchetti”

Cortina d’Ampezzo, 17 luglio 2023 – Si è tenuta oggi all’Hotel de la Poste di Cortina d’Ampezzo la presentazione della mostra fotografica per “100 anni di Hemingway a Cortina. Immagini e ricordi dall’archivio del Barone Franchetti” a cura dell’architetto Ph. D Gian Camillo Custoza de Cattani.

A tagliare il nastro, insieme a Gherardo Manaigo direttore e comproprietario dell’Hotel nonché settima generazione di albergatori a guida del Posta, l’architetto Ph. D Gian Camillo Custoza de Cattani, Alberto Franchetti e, in rappresentanza del Comune di Cortina d’Ampezzo, la consigliera Monica Dalus.

Accolta con grande entusiasmo dai tanti ospiti presenti – tra cui Laura Franchetti, Chiara e Francesco Donà dalle Rose, il giornalista Alberto Sinigaglia, Antonio di Franco storico barman del Posta, la presidente del Rotary Paola Franco, e il past president Ferdinando Darin – questa esposizione raccoglie una serie di scatti fotografici – per la maggior parte inediti – provenienti dall’album di famiglia di casa Franchetti, ed è stata l’occasione di scoprire e conoscere Ernest Hemingway sotto un altro punto di vista, più intimo e personale.

La mostra è aperta al pubblico e visitabile nelle sale del Posta fino ad ottobre 2023.

Un amico di nome Hemingway

Tre appuntamenti al Posta per ricordare lo scrittore Cento anni fa il “Papa”, come era soprannominato, scopriva Cortina durante uno dei suoi viaggi in Italia: inizia così la lunga relazione tra la località e uno dei massimi scrittori del Novecento. L’Hotel de la Poste, la sua casa tra le Dolomiti, gli rende omaggio celebrandolo in una veste inedita.

“Cortina d’Ampezzo è il paese più dolce della Terra. È il paese più bello” scriveva nel 1925 Hemingway all’amico Ernest Walsh. Solo due anni prima, nel 1923, metteva piede per la prima volta nella cittadina dolomitica.

E la “sua” Cortina non l’ha mai dimenticato. Esattamente un secolo dopo l’ Hotel de la

Poste – dove lo scrittore soggiornò molte volte – celebra il suo mito con una serie di

appuntamenti che riflettono il carattere e le passioni di Ernest Hemingway .

L’omaggio allo scrittore passa attraverso l’esperienza diretta, il cibo, la montagna, gli

incontri. E non potrebbe essere altrimenti: per Hemingway non esiste separazione tra

letteratura e vita, soprattutto a Cortina.

“Proprio qui, all’Hotel de la Poste, Hemingway ha terminato di scrivere il romanzo Di là

dal fiume e tra gli alberi, tornando alla letteratura dopo un’interruzione di dieci anni”

racconta Gherardo Manaigo , direttore e proprietario del Posta. “ È quindi con

particolare affetto che lo ricordiamo: è un po’ un amico di famiglia. Gli abbiamo

dedicato la sua stanza, la 107, e conserviamo con cura la sua macchina da scrivere: a

Cortina aveva ritrovato il piacere di creare storie e condividerle con il mondo”.

100 anni di Hemingway a Cortina, la mostra dal 17 luglio

Curata dall’architetto e docente Giancamillo Custoza de Cattani , la mostra “100 anni

di Hemingway a Cortina: le fotografie dell’Archivio del barone Franchetti”

diventa un modo per entrare, in punta di piedi, nella quotidianità di Hemingway.

La chiave di lettura è l’amicizia, cardine attorno a cui ruotavano le scorribande, le

epiche bevute, le gite fuoriporta che troviamo anche tra le pagine dei suoi racconti e

romanzi. L’archivio della famiglia Franchetti mette a disposizione le foto scattate dai

vari compagni di avventure – i Franchetti stessi, i di Robilant, i Kechler, gli Ivancich.

Dagli scatti, alcuni dei quali inediti, emerge un Hemingway più intimo e segreto. Le

fotografie datano dalla fine degli anni ’40 e all’inizio degli anni ’50 del Novecento:

sono gli anni in cui lo scrittore viveva all’ Hotel de la Poste , che era il suo rifugio, bar

prediletto, studio e salotto. ​

Parola di Hemingway, il reading di Mirabella: 5 agosto

Hemingway scriveva come viveva. Ascoltare le sue parole, a distanza di tanti decenni,

è come incontrare un vecchio amico. Sabato 5 agosto Michele Mirabella – regista,

attore e conduttore – sarà a Cortina per incontrare il pubblico e interpretare alcune

pagine scelte, tratte dai romanzi e i racconti dello scrittore. In particolare, emergerà il

rapporto tra Hemingway e la montagna, le Dolomiti che tanto amava, la natura come

scenario che ci mette alla prova e rivela il nostro carattere.

A pesca di trote con Hemingway: 7 ottobre

Sabato 7 ottobre 1948 Hemingway e il conte Federico Kechler partirono da Cortina e

andarono a pescare la trota al lago di Anterselva , in Trentino Alto-Adige. Nel 2023,

nella stessa data e nello stesso luogo, verrà organizzata una nuova partita di pesca:

una rievocazione storica , un momento conviviale che rende omaggio a una delle

grandi passioni dello scrittore. A partire da un fatto realmente accaduto si celebra una

delle grandi passioni dello scrittore, la pesca, qui nella versione con la mosca. Una

tecnica complessa, sfidante, che – come sempre per Hemingway – diventa quasi una

metafora della vita.