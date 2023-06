La Filarmonica di Belluno compie 156 anni. Sabato 10 giugno il concerto

Belluno, 31 maggio 2023 – Il mese di giugno è il mese dell’estate, del caldo e delle giornate più lunghe dell’anno. Per la Filarmonica di Belluno 1867 è anche il momento di celebrare il proprio compleanno, quest’anno soffiando su ben 156 candeline!

Sabato 10 giugno 2023 alle ore 18.30 si terrà il concerto di gala della Filarmonica di Belluno 1867 nel giardino della Scuola “A. Gabelli” Via Girolamo Segato (Belluno).

Precederanno il concerto, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, le visite ai giardini a cura dell’Associazione Cittadini per il recupero delle Gabelli e le visite alla scuola a cura del FAI Giovani delegazione di Belluno.

Come ormai di prassi, il sodalizio musicale più antico della città di Belluno si appresta a festeggiare con un concerto di gala questa ricorrenza, che offrirà alla cittadinanza la possibilità di gustare in anteprima il repertorio musicale rinnovato per la stagione estiva. Sotto la guida del direttore Sandro De Marchi la musica celebrerà questo momento in vari modi spaziando, come d’abitudine nelle composizioni originali per orchestra di fiati di epoche e stili diversi.

L’ambientazione scelta quest’anno è quella del giardino delle scuole “A. Gabelli” in Via Girolamo Segato a Belluno (l’edificio “storico”, per capirsi), scuola a cui la Filarmonica è legata affettivamente e storicamente: per anni Filarmonica e scuola hanno condiviso il maestro di musica, l’indimenticabile Nino Prosdocimi, e in tempi più recenti la Filarmonica ha avuto l’onore di collaborare con il regista Franco Fontana e dall’associazione Belluno Ciak all’importante opera di ricostruzione storica del docufilm “Gabelli, la scuola più bella d’Italia”.

Per inserire il concerto in una cornice ancora più prestigiosa, la Filarmonica si è avvalsa della collaborazione di due associazioni che da tempo si impiegano per il recupero del loro valore non solo architettonico ma anche educativo e culturale. Prima del concerto sarà infatti possibile visitare la scuola ristrutturata con le guide del FAI giovani (delegazione di Belluno) e il prezioso giardino con la guida naturalistica Anacleto Boranga a cura dell’Associazione “Cittadini per il recupero delle Gabelli”.

Questo evento che è in preparazione da parecchi mesi non avrebbe potuto vedere la luce senza il supporto dell’amministrazione comunale e, in particolare, della Direzione Scolastica dell’Istituto Comprensivo Belluno che vede in questa iniziativa anche il modo per celebrare la chiusura del primo anno scolastico in cui le storiche aule sono tornate a ospitare gli alunni e le alunne e a loro sarà dedicata una Suite eseguita in prima assoluta a Belluno dal titolo emblematico: “A Children’s suite” del compositore francese André Waignein, rivolta a tutti i bambini, cuore pulsante di ogni scuola e di ogni società.