Giovedì 25 maggio Belluno sarà “Città di partenza” della 18^ tappa del Giro-E, la

“e-bike experience” unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni e

sulle strade del Giro d’Italia.

Organizzata da RCS Sport, la manifestazione è inserita come evento cicloturistico nel

calendario della Federazione Ciclistica Italiana e la prima edizione risale al 2019.

Grazie all’utilizzo delle e-bike, che consentono a ciclisti normalmente allenati di

affrontare le salite di solito riservate ai campioni, l’evento fa vivere a tutti gli amanti

della bicicletta l’esperienza della Corsa Rosa, di cui ricalca il percorso; a cambiare

sono unicamente le località di partenza, oltre che il chilometraggio della tappa, che è

minore.

Il Giro-E, inoltre, ha un’anima green, facendosi ambasciatore di una mobilità

sostenibile e di uno stile di vita consapevole.

L’evento prevede la presenza di circa cento partecipanti e di una carovana a supporto

dell’organizzazione.

Piazza dei Martiri accoglierà il “Green Fun Village” che aprirà i battenti alle 9 di

giovedì 25 e resterà attivo fino al primo pomeriggio, con giochi, sfide, animazione,

attività educative, stand espositivi, gadget che permetteranno ai visitatori, sia grandi

che piccini, di essere sensibilizzati sulle tematiche della sostenibilità. Il villaggio sarà

ricco di elementi scenografici per scattarsi selfie ricordo, ci sarà della musica dal vivo,

prove di bicilette su percorsi attrezzati, stand ristoro e non mancheranno le isole

ecologiche Ride Green per una raccolta differenziata consapevole.

“Siamo contenti di ospitare a Belluno questa tappa del Giro-E – commenta l’assessore

allo Sport e Eventi, Monica Mazzoccoli – per il bellissimo messaggio che porta, in

merito alla mobilità sostenibile e al rispetto dell’ambiente, ma anche perché offre

un’ulteriore occasione di visibilità per Belluno città e per i meravigliosi scenari che la

città e la provincia offrono. Ci auguriamo che giovedì mattina in piazza cittadini e

scuole possano arrivare numerosi.”

La partenza, poi, avverrà alle ore 12 da piazza dei Martiri: i ciclisti viaggeranno in

gruppo in regime di traffico aperto nel rispetto del codice della strada, per via

Simon da Cusighe, Ponte Nuovo, via Vittorio Veneto in direzione aeroporto.

L’intera manifestazione sarà scortata dalla Polizia Stradale Compartimento Lombardia

e da una adeguata assistenza sanitaria di pronto soccorso con la presenza di una

auto medica e di due ambulanze.

Modifiche alla viabilità e sosta

Per consentire l’allestimento del villaggio di partenza e il posizionamento dei veicoli a

servizio della manifestazione, resi riconoscibili dall’organizzazione, nei giorni del 24 e

25 maggio, si rende necessaria la modifica della sosta e della circolazione nelle vie e

piazze come di seguito specificato:

piazza dei Martiri – piazza Vittorio Emanuele II – via Roma

– istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 15.00

del 24 alle ore 21.00 del 25 maggio;

piazza dei Martiri (area pedonale e traversa sud) – piazza Vittorio

Emanuele II – via Roma

– istituzione del divieto di circolazione veicolare dalle ore 18.00 del 24 alle ore

20.00 del 25 maggio;

via Loreto – via Matteotti

– istituzione del divieto di circolazione veicolare dalle ore 9.00 alle ore 20.00 del

25 maggio;

piazza Duomo (su tutta l’area antistante alla Prefettura)

– istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 5.00

alle ore 20.00 del 25 maggio;

piazza Duomo – piazza Castello

– istituzione del divieto di circolazione veicolare dalle ore 9.00 alle ore 20.00 del

25 maggio;

area parcheggio Lambioi

– istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 5.00

alle ore 21.00 del 25 maggio, nella parte sull’estrema destra rispetto

all’entrata, per consentire la sosta dei veicoli degli invitati e ospiti all’evento,

resi riconoscibili dall’organizzazione;

area parcheggio Col da Ren

– istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 19.00

del 24 alle ore 18.00 del 25 maggio per consentire la sosta dei veicoli a

servizio della manifestazione resi riconoscibili dall’organizzazione.

La circolazione veicolare, compresi gli autobus, nei periodi in cui è in vigore il

divieto di circolazione nelle vie del centro cittadino, dovrà osservare le seguenti

deviazioni:

• veicoli provenienti da piazzale C. Battisti – deviazione per via Caffi Est;

• veicoli provenienti da via Caffi Ovest – deviazione per via Caffi o piazzale C. Battisti;

• veicoli provenienti da via Garibaldi – deviazione per via Loreto;

• veicoli provenienti da via San Lucano – deviazione per via Sant’Andrea.