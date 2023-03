Belluno Alpina: “Chi può finanziare il progetto antispopolamento Ronce 2020? E senza risorse, che destino può avere?”

“Non ci sono politiche contro lo spopolamento, progetti per attirare o almeno mantenere le famiglie più giovani, nessun investimento su infrastrutture e iniziative: ci chiediamo che destino può avere il nostro progetto Ronce 2020 che con il Comune di Belluno e gli altri enti del comprensorio voleva arginare l’abbandono della montagna. Tutti parlano di aree interne, fondi di confine, etc., ma il nostro territorio è perennemente escluso da queste iniziative; oltre al problema delle risorse, c’è poi la questione pratica: non vediamo progetti utili alle popolazioni delle Prealpi e del comprensorio Quantin-Nevegal-Ronce-Valmorel”.

Belluno Alpina cerca risposte e atti concreti in un momento particolare per le Prealpi.

L’associazione ripercorre le proposte e le necessità più volte segnalate: la proposta, già inviata in Regione con tanto di delibere dei comuni interessati, di una tappa del Giro d’Italia con arrivo in Nevegal e passaggi a Praderadego, Sant’Antonio Tortal, Valmorel e Ronce e una cronoscalata in Alpago dal Lago di Santa Croce a Col Indes; la strada silvopastorale, il cui progetto è già in mano al Comune di Belluno, dal Nevegal a Valmorel attraverso Ronce, che consentirebbe di sviluppare il turismo – a cavallo, in bicicletta o magari anche con l’istituzione di una linea con un trenino elettrico -, oltre che servire ai mezzi pesanti per la pulizia del bosco; in questo senso va anche la richiesta di istituzione del consorzio forestale pubblico-privato, che permetterebbe anche lo sviluppo della filiera del legno nel territorio prealpino.

“Ai nostri territori servono progetti come questi, che diano visibilità e prospettivi di sviluppo e che facciano quindi diventare attrattivo il comprensorio per la residenzialità e l’investimento da parte dei privati. Se però gli enti pubblici non fanno la loro parte, raccogliendo le proposte che da quei territori arrivano e ascoltando la popolazione che lì vuole continuare a vivere e lavorare, non vedremo mai concretizzarsi reali politiche contro lo spopolamento”, concludono dall’associazione.