Mercoledì si riunisce il Consiglio comunale di Belluno con un lungo ordine del giorno

Si terrà mercoledì 29 marzo, alle ore 14.30, nella Sala consiliare di Palazzo Rosso, in Piazza Duomo 1, la riunione del Consiglio comunale, per la trattazione dei seguenti

punti all’ordine del giorno:

1. Delibera di consiglio comunale n. 10 del 30/01/2023: correzione errore materiale 2. Processo verbale della seduta del consiglio comunale del 30 gennaio 2023 –

approvazione ai sensi dell’art. 56 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

3. Delibera di giunta comunale n. 30 del 16/02/2023 ad oggetto “Bilancio di previsione 2023/2025. Variazione in via d’urgenza ex art. 42 comma 4 del TUEL. Variazione di PEG 2023/2025. Prima variazione al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024”: Ratifica

4. Variazione al bilancio di previsione 2023/2025 e documenti correlati: approvazione

5. Programma triennale OO.PP. 2023/2025 ed elenco annuale 2023 – 1^ variazione

6. Contributo straordinario nei provvedimenti in variante o deroga urbanistica ai sensi

dell’art. 16 comma 4 lett. D ter) e comma 5 del d.P.R. n.380/2001 – approvazione

linee guida per l’applicazione e il calcolo

7. Indirizzi al sindaco e alla giunta per la tutela del piccolo commercio continuando

ad impedire, come in passato, l’apertura di strutture commerciali di grandi dimensioni

8. Mozione: Progetto e piano industriale preliminare alla fusione tra BIM GSP e BIM

Belluno Infrastrutture – presentata dal consigliere Lucia Olivotto (Insieme per Belluno

Bene Comune)

9. Ordine del giorno: Affidamento a un esponente politico bellunese della Presidenza

del Comitato Paritetico per la Gestione dei fondi ai territori di confine con le Province

autonome di Trento e Bolzano – presentato dai consiglieri Claudia Bettiol, Maria

Teresa Cassol (Partito Democratico), Giangiacomo Nicolini (Belluno D+), Giuseppe

Vignato, Mirco Costa, Riccardo Samaria (Valore Comune), Jacopo Massaro (In

Movimento)

10. Interrogazione/interpellanza presentata dai consiglieri Giangiacomo Nicolini, Anna

Candeago (Belluno D+), Claudia Bettiol, Maria Teresa Cassol (Partito Democratico),

Giuseppe Vignato, Mirco Costa, Riccardo Samaria (Valore Comune), Jacopo Massaro

(In Movimento) in merito all’acquisizione di Dolomiti Ambiente

11. Interpellanza presentata dai consiglieri Giangiacomo Nicolini, Anna Candeago

(Belluno D+) a oggetto: “Come si sta organizzando l’Amministrazione in materia di

comunità energetiche?”

12. Interrogazione presentata dal consigliere Jacopo Massaro (In Movimento) ad

oggetto: “Perchè è stato revocato il finanziamento di 160.000 euro, già deliberato

dalla precedente Amministrazione, per il percorso pedonale protetto di via Meassa

(loc. Oltrevalle – Levego)

13. Interrogazione presentata dai consiglieri Giuseppe Vignato, Mirco Costa, Riccardo

Samaria (Valore Comune) ad oggetto: “Quali sono le intenzioni dell’Amministrazione

per l’utilizzo ottimale di Villa Fulcis?”

14. Interrogazione presentata dai consiglieri Francesco Rasera Berna e Lucia Olivotto

(Insieme per Belluno Bene Comune) ad oggetto: “Indirizzi alla società Bellunum

quanto all’acquisto di quote Dolomiti Ambiente”

15. Interrogazione presentata dai consiglieri Francesco Rasera Berna e Lucia Olivotto

(Insieme per Belluno Bene Comune) ad oggetto: “Quali modalità di calcolo del

requisito del fatturato pregresso per il bando per la gestione degli impianti del

Nevegal?”

16. Interrogazione presentata dai consiglieri Mirco Costa, Riccardo Samaria, Giuseppe

Vignato (Valore Comune) ad oggetto: “Quali sono le scelte del Sindaco e

dell’Amministrazione sull’ipotesi di fusione tra BIM G.S.P. e BIM Infrastrutture e della

costruzione di una nuova sede per le società del gruppo BIM?”

17. Interrogazione presentata dai consiglieri Mirco Costa, Riccardo Samaria, Giuseppe

Vignato (Valore Comune) ad oggetto: “Come sta procedendo la gestione della

Sportivamente nel corrente anno in confronto al bilancio previsionale 2023?”

18. Interrogazione presentata dai consiglieri Mirco Costa, Riccardo Samaria, Giuseppe

Vignato (Valore Comune) ad oggetto: “Come sta procedendo la gestione della

Bellunum S.r.l. nel corrente anno in confronto al bilancio previsionale 2023?”

19. Interrogazione presentata dal consigliere Lucia Olivotto (Insieme per Belluno

Bene Comune) ad oggetto: “Amministrazione civica?”.

La seduta del Consiglio verrà trasmessa in diretta e potrà essere seguita dal canale

YouTube del Comune di Belluno, all’indirizzo:

https://www.youtube.com/comunebelluno