Giochi in musica. Lezioni per giovanissimi dalla Filarmonica di Belluno. A Cavarzano, Limana, Nevegal, Pieve di Cadore

Giochi in musica. Anche per l’estete 2022, la Filarmonica di Belluno organizza lezioni gratuite e aperte dedicate ai bambini di età compresa tra i 4 e i 7 anni.

Di cosa si tratta

Sotto la supervisione di insegnati specializzati in didattica musicale infantile, i bambini saranno introdotti nel magico mondo della musica attraverso una serie di giochi di riconoscimento dei suoni, esercizi ritmici e di movimento, canti per una prima intonazione delle note.

Dove e quando

Sede di Belluno, Parrocchia di Cavarzano (in caso di maltempo gli incontri si terranno alla biblioteca della parrocchia in via Bortolo Castellani 1.

– 6 luglio, ore 17

– 13 luglio, ore 17

– 20 luglio, ore 17

– 27 luglio, ore 17

Sede di Limana, Parco Sampoi (in caso di maltempo gli incontri si terranno presso la sala centro sociale “Col del Sole” in via Salvo d’Acquisto 52-7, Limana).

– 22 luglio, ore 17

– 29 luglio, ore 17

– 5 agosto, ore 17

– 12 agosto, ore 17

Sede Sede Alpe del Nevegal, Camping Nevegal (in caso di maltempo gli incontri si terranno presso la struttura coperta del Camping Nevegal).

– 4 luglio, ore 17

– 11 luglio, ore 17

– 18 luglio, ore 17

– 25 luglio, ore 17

Sede di Pieve di Cadore, Parco Roccolo (in caso di maltempo gli incontri si terranno presso il museo dell’occhiale in via Arsenale 15, Pieve di Cadore).

– 12 agosto, ore 17

– 19 agosto, ore 17

Info e iscrizioni

info@filarmonicabelluno.it o 340 3300632.