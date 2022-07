Avvicendamento alla presidenza del Lions Club Belluno: Fabio Soppelsa subentra a Giovanna Losso

Nell’ultimo incontro dei soci del Lions Club Belluno, tenutosi nel salone del ristorante Nogherazza a Castion di Belluno, c’è stato il passaggio ideale del testimone fra la presidente uscente Giovanna Losso e Fabio Soppelsa con lo “scambio del martello”.

“L’anno di presidenza del Club mi ha dato molte soddisfazioni, poiché quanto abbiamo potuto riprendere in pieno le nostre iniziative in favore della comunità, che erano state penalizzate dalla pandemia.” Così ha esordito Giovanna Losso, dopo avere sintetizzato i numerosi Service portati avanti nell’anno ringraziando i responsabili, i consiglieri e i soci che hanno reso possibile la loro realizzazione, aggiungendo: “Abbiamo sostenuto la divulgazione di temi come l’autismo, collaborando con l’Az. Ulss Dolomiti ed altre associazioni di volontariato – e l’affido familiare, istituto giuridico disciplina la collocazione di minori presso famiglie che si rendono disponibili di minori, bambini o ragazzi le cui famiglie di origine hanno problemi temporanei nell’accudimento dei figli.

Ci siamo occupati della formazione dei genitori di adolescenti, per migliorare la loro capacità di comunicare con i figli; abbiamo attivato un percorso formativo di alcuni gruppi di ragazze delle scuole medie superiori, per rinforzare la consapevolezza delle loro potenzialità ed altro ancora.

Non è mancato il nostro aiuto alle nuove povertà, con l’acquisto di generi di prima necessità per famiglie bisognose e comunità di cura e sostegno delle persone fragili”.

Nel corso dell’incontro il governatore Eddi Frezza ha ringrazio il Lions Club di Belluno per le attività di qualità che sta portando avanti, mentre la presidente di Zona Manuela Crepaz ha ringraziato il Club per il sostegno dato nel suo incarico.

Dopo la cerimonia di ammissione di tre nuovi soci e il conferimento di alcune attestazioni di merito ad alcuni soci, allo scambio del martello la presidente Losso ha formulato i migliori auguri a Fabio Soppelsa che, nel ringraziare per la fiducia accordatagli, ha annunciato che per raggiungere traguardi importanti per il bene della comunità c’è bisogno dell’impegno di tutti, che è certo non mancherà.