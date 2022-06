Pnrr, 26 milioni al Veneto contro la dispersione scolastica

Roma, 27 giugno 2022 – “Dal PNRR in piena fase operativa, arrivano al Veneto oltre 26 milioni di euro in risorse contro la dispersione scolastica, fenomeno per cui i giovanissimi lasciano gli studi o li frequentano in modo irregolare, condannandosi ad avere meno opportunità in futuro. E’ un problema che in Italia riguarda, dopo la III media, il 13,1% degli adolescenti, ma il costo lo paghiamo tutti in termini di minor ricchezza nazionale, insicurezza, microcriminalità”.

Lo annuncia la deputata veneta della Lega Angela Colmellere, segretario della Commissione Istruzione alla Camera, rendendo noti i fondi che il MIUR ha destinato a istituti secondari di primo e secondo grado. “Si tratta di risorse concrete che consentiranno alle scuole di programmare interventi sulla base delle esigenze specifiche del territorio. Si potrà incrementare il numero di docenti in organico, potenziando anche i progetti di sostegno rivolti a studenti e famiglie. Una risposta concreta alle realtà che durante la pandemia hanno maggiormente avuto bisogno dello Stato dalla loro parte”.

Riparto istituzioni scolastiche

Provincia Comune Denominazione Codice meccanografico Quote risorse per istituto

BELLUNO AGORDO IIS FOLLADOR BLIS00600E 90.991,47 €

BELLUNO BELLUNO “T. CATULLO” BLIS01200T 148.347,80 €

BELLUNO BELLUNO IIS “SEGATO ” BLIS011002 122.784,57 €

BELLUNO BELLUNO IC 3 BELLUNO BLIC830007 73.523,15 €

BELLUNO CORTINA D’AMPEZZO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “VALBOITE” BLIS003003 105.837,03 €

BELLUNO FELTRE “ANTONIO DELLA LUCIA” BLIS009002 162.880,05 €

BELLUNO FELTRE ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE BLIS008006 124.541,43 €

BELLUNO FONZASO IC FONZASO E LAMON BLIC82000L 75.424,10 €

BELLUNO LONGARONE “D. DOLOMIEU” BLRH02000X 134.948,41 €

BELLUNO PIEVE DI CADORE ENRICO FERMI BLIS00100B 97.966,87 €

BELLUNO SANTO STEFANO DI CADORE IC S. STEFANO DI CADORE BLIC82500Q 103.731,96 €