Scoop. Torna la Festa delle cooperative il 23 luglio a Cortina

L’evento promosso da Confcooperative Belluno e Treviso torna nella Regina delle Dolomiti per il quarto anno e si svolgerà sabato 23 luglio, portando in piazza le eccellenze agroalimentari delle cooperative del territorio, degustazioni, show-cooking, spettacoli ma anche occasioni di approfondimento

Scoop!, evento promosso e realizzato da Confcooperative Belluno e Treviso, rinnova la collaborazione con i partner ampezzani e torna per il quarto anno consecutivo a Cortina d’Ampezzo: l’appuntamento con la grande festa delle cooperative sarà sabato 23 luglio 2022.

Un evento importante che si rinnova dal 2015 e che dal 2019 sceglie la Regina delle Dolomiti, affiancando alla promozione dei prodotti agroalimentari degustazioni, show-cooking, eventi, spettacoli e laboratori ma anche importanti occasioni di approfondimento.

Il tema scelto, “Sapori e saperi sostenibili”, evidenzia lo scopo della manifestazione: far comprendere l’importanza delle imprese cooperative per l’economia locale, ma anche raccontare come esse stiano sviluppando percorsi virtuosi di sostenibilità, nel rispetto dei valori cooperativi e degli Obiettivi per lo Sviluppo indicati dall’Agenda 2030 dell’Onu.

Sarà un programma intenso quello dell’edizione 2022, focalizzato sul comparto agroalimentare, nel quale le cooperative giocano un ruolo da protagoniste in particolare per quanto riguarda la filiera vitivinicola e il settore lattiero caseario.

Scoop!, infatti, porta in piazza lo straordinario valore che il mondo cooperativo sa esprimere: le 143 imprese cooperative aderenti a Confcooperative Belluno e Treviso (107 a Treviso e 36 a Belluno) producono un fatturato che supera il 1.290.000.000 di euro. Il settore agroalimentare, nello specifico, conta 34 cooperative a Treviso e 7 a Belluno, per un totale di 36.500 soci, e da solo genera un fatturato di oltre un miliardo di euro: mentre a Belluno l’attività prevalente è quella del lattiero-caseario, nella provincia di Treviso le cooperative svolgono molteplici attività e tar queste prevale quella del comparto vitivinicolo (con 16 cantine sociali e 1 consorzio). I prodotti delle cooperative bellunesi e trevigiane sono presenti sui più importanti mercati mondiali e partecipano con quote significative all’export del Veneto.

A Cortina d’Ampezzo i visitatori avranno l’occasione unica di trovare e assaporare tutte le eccellenze delle imprese del settore, dai formaggi pluripremiati ai vini che hanno fatto il successo del territorio sul mercato internazionale. Non solo, attraverso dimostrazioni ed esperienze laboratoriali potranno conoscere i segreti di alcuni dei prodotti tradizionali più apprezzati al mondo.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Cortina d’Ampezzo, CortinaBanca e La Cooperativa di Cortina.

Per informazioni: www.bellunotreviso.confcooperative.it