Test Event dei Mondiali di Canoa Velocità Junior e Under 23. Dal 7 al 10 luglio ad Auronzo di Cadore

Una grande opportunità per il territorio cadorino. Un Mondiale di Canoa Velocità in un lago alpino è una sfida senza precedenti, e può aprire la strada a nuovi importanti eventi internazionali sul Lago di Santa Caterina

Il Lago di Santa Caterina ad Auronzo di Cadore (BL) ospiterà da giovedì 7 a domenica 10 luglio 2022 la 41° edizione della Gara Internazionale di Canoa Velocità, quest’anno rivolta alle sole categorie giovanili U16, Junior, U23 in quanto Test Event dei Mondiali di categoria che si svolgeranno nel 2023. Il programma di gara prevede batterie eliminatorie, semifinali e finali sulla distanza dei 1.000 mt., 500 mt. e 200 mt e le finali dirette sulla distanza dei 5000 mt.

Il processo di iscrizione è ancora in corso, e ad oggi sono 50 i team iscritti, tra Nazionali e Club. Il clima mondiale sarà già nell’aria, anche grazie alle 10 Nazioni rappresentate, tra cui figura la nazionale di Singapore che realizzerà anche uno stage pre gara con 26 giovani atleti.

Il percorso di preparazione di questi grandi eventi è iniziato nel 2019, e si tratta di una sfida senza precedenti, considerato che i Mondiali Junior e Under 23 di canoa velocità arriveranno per la prima volta in Italia e nel Veneto. Le gare di canoa velocità, soprattutto a questo livello, si svolgono normalmente in bacini artificiali, mentre un lago alpino e un contesto montano sono una prima assoluta per l’assegnazione dei titoli mondiali in questo sport. Il lungo lavoro del Comitato Promotore, ora neo costituito Comitato Organizzatore, e degli enti pubblici locali, con il supporto di tutta la gente e il territorio del Cadore, non è stato privo di difficoltà, anche a causa della pandemia che ha rallentato i lavori di preparazione e adeguamento dell’alveo dell’Ansiei e del Lago di Santa Caterina al fine di raggiungere gli standard internazionali richiesti per questa disciplina.

Il supporto al Test Event 2022 e al Mondiale 2023 è venuto anche dalla Regione Veneto, che ne ha riconosciuto la valenza regionale e lo ha inserito nel Programma Regionale per la promozione dei Grandi Eventi 2022, anche in forza del contributo dato alla promozione turistica regionale e in previsione dell’afflusso di atleti, tecnici, pubblico e turisti che questi Grandi Eventi porteranno nell’area del Cadore e nel Veneto.

“Siamo sicuri che il bacino del Lago di Santa Caterina si dimostrerà all’altezza” commenta Andrea Bedin, manager sportivo che da oltre 12 anni è impegnato con l’associazione Venice Canoe & Dragon Boat nell’organizzazione della classica Gara Internazionale di Auronzo di Canoa Velocità “Il Test Event può aprire le porte non solo al Mondiale ma anche a future manifestazioni internazionali, come le prove di Coppa del Mondo, che si tengono tradizionalmente tra la metà di maggio e primi di giugno, periodi di turismo non classico per il Cadore, e quindi da considerare come una grande un’opportunità per tutta la comunità e il territorio”.

“Abbiamo combattuto per portare qui questo evento, perché non è facile portare gli standard richiesti da ICF, la Federazione Internazionale Canoa, in un lago alpino, ma ringraziamo tutti quelli che ci hanno creduto, a partire dal Comune di Auronzo, dalla Provincia di Belluno e dalla Regione Veneto. Siamo onorati di accogliere i giovani atleti che arriveranno da tutto il mondo qui nelle Dolomiti Bellunesi, per competere e per scoprire questi luoghi meravigliosi e portarsene a casa il ricordo”.