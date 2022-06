Yoga in quota a Cortina d’Ampezzo dall’8 luglio a fine agosto

Respirare l’energia sprigionata dalle Dolomiti, assorbire la luce del mattino ed iniziare la giornata con il sacro saluto al sole, oltre ad essere un privilegio è un beneficio per il corpo e la mente. Un vero toccasana che non ha prezzo, raggiungendo i 1778 metri di quota a bordo della nuova funivia Freccia nel Cielo, immersi nello splendido contesto delle Tofane, a Col Druscié. Seguendo il ritmo di madre natura, qualsiasi sia la condizione atmosferica, tutti i venerdì dall’8 luglio fino a fine agosto, dalle 9:00 alle 11:00, yoga in quota.

Un autentico ed inestricabile connubio tra benessere interiore e viste mozzafiato, in un contesto naturale, accarezzati dal vento d’alta quota. Una disciplina olistica millenaria, lo yoga, nata per portare equilibrio tra il corpo e la mente, direzionando la propria energia vitale attraverso esercizi pratici fisici, respiratori e di meditazione. Un’esperienza aperta a tutti, principianti, esperti, appassionati, un modo unico per avvicinarsi alla pratica a stretto contatto con l’ambiente montano, con le Tofane, custodi di impareggiabili paesaggi.

Raggiungere la location è un viaggio di emozioni, che parte dal centro di Cortina d’Ampezzo a bordo della nuova funivia Freccia nel Cielo, prima fermata: Col Druscié. Sul prato o sulla terrazza con vista verso l’infinito, l’insegnante guida alla pratica, invita a scoprire il mondo interiore e a respirare l’atmosfera d’alta quota. Ascoltare è prendersi cura di sé stessi, esserci è godersi l’attimo presente. Una sensazione unica, in un contesto panoramico, seguita da uno spuntino naturale, predisposto per l’occasione. Il giusto modo per iniziare la giornata, nel cuore di Cortina d’Ampezzo Regina delle Dolomiti.

L’attività si svolge tutti i venerdì dall’8 luglio fino al 26 agosto, dalle 9.00 alle 11.00, presso la terrazza panoramica di Col Druscié, raggiungibile partendo dalla cabinovia in via Stadio 12 a Cortina d’Ampezzo. Il costo dell’evento è di 30 euro ed è obbligatoria la prenotazione.