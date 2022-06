Il sindaco di Venezia Brugnaro martedì a Belluno per sostenere Oscar De Pellegrin

Luigi Brugnaro approda a Belluno per sostenere il candidato sindaco Oscar De Pellegrin e la sua coalizione.

L’appuntamento è fissato per martedì 7 alle ore 18:00 all’Osteria dal Bocia, in piazza dei Martiri. Il presidente di Coraggio Italia e sindaco di Venezia incontrerà la popolazione e i giornalisti, affrontando i temi locali, oltre che di carattere generale, e motiverà il proprio appoggio alla candidatura del plurimedagliato campione paralimpico, impegnato nella corsa elettorale.

Brugnaro, alcune settimane fa, aveva già incontrato De Pellegrin insieme ai candidati Ivan

Marchetti e Martino Fogliato con lo scopo di programmare iniziative, idee e progetti che vedessero Belluno in stretto contatto con Venezia e, in generale, con la realtà nazionale, nell’interesse dello sviluppo produttivo e turistico del capoluogo dolomitico.

All’incontro di martedì 7 interverrà pure l’onorevole Raffaele Baratto, coordinatore regionale di Coraggio Italia. «Il turismo giocherà un ruolo fondamentale – argomenta De Pellegrin – anche per effetto dell’appeal esercitato da Venezia, alla quale Belluno sarà collegata dal cordone ombelicale che l’ha generata: “la Piave”. Saremo il trait d’union fra i tre patrimoni Unesco di Venezia, delle colline del Prosecco e delle Dolomiti e lavoreremo per promuovere lo sviluppo turistico dell’intera area, attraverso ciò che il nostro territorio già offre, ma oggi non viene pienamente valorizzato».