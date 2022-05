Gs Fonzaso torna ad Arsié: in 300 ciclisti domenica al Trofeo Balestra New Bassani Auto 2022

Domenica 29 maggio a partire dalle ore 9.30 si svolgerà ad Arsiè (BL) il Trofeo Balestra New Bassani Auto, una corsa ciclistica dedicata alla categoria dei giovanissimi G1 – G6 maschile e femminile organizzata dal GS Fonzaso, associazione sportiva dilettantistica che opera nel territorio da oltre 50 anni.

Dopo due anni finalmente i nostri piccoli sportivi tornano a gareggiare nel nostro territorio. Saranno presenti numerose società ciclistiche provenienti da tutto il Veneto e dal Trentino Alto Adige e si prevedono quasi 300 atleti pronti a sfidarsi lungo le vie di Arsiè (circuito di circa 1500 km, le vie interessate sono via Caduti Dispersi in Russia, via Crociera, Via G. Fusinato, Via dei Martiri della Libertà, Via Dispersi in Russia).

Le gare inizieranno alle 9.30 con una simpatica novità: quest’anno ci sarà anche la gara non competitiva della categoria G0. Potranno gareggiare così anche i bambini dai 3 ai 6 anni con qualsiasi tipo di bicicletta (aiutati anche da mamma e papà). Non ci sarà un vincitore ma tutti i bambini saranno premiati per la partecipazione.

Un ringraziamento particolare va a tutto il comune di Arsiè, alla Proloco di Arsiè, alla Protezione Civile, a tutti gli aiutanti del GS Fonzaso e al suo presidente Fermino Lira.

Grazie anche agli sponsor che con il loro contributo permettono alle piccole associazioni sportive dei nostri paesini di continuare a fare tutto ciò per i nostri bambini trasmettendo loro i valori dell’amicizia, dell’unione e del rispetto per se stessi e verso gli altri.

L’evento terminerà alle ore 12:30.