Rinnovato il PalaQuantin di Ponte nelle Alpi: potrà ospitare 670 persone

Conto alla rovescia per l’inaugurazione della struttura polifunzionale che sarà denominata PalaQuantin. Lo spazio sorge nella storica frazione di Quantin, la più alta del Comune di Ponte nelle Alpi: una frazione che ha dato lustro a grandi nomi dello sport ed è sede di uno dei più rinomati gruppi di corsa in montagna a livello nazionale.

La struttura non sarà più solo un luogo destinato a ospitare manifestazioni sportive, ma verrà aperto anche ad attività ludico-ricreative e culturali, fino a una massima capienza di 670 persone: tra le più ampie dell’intera provincia.

L’intervento di riqualificazione e restyling del PalaQuantin ammonta a 110mila euro e prevede un nuovo impianto antincendio, la messa in sicurezza dell’impiantistica e la sostituzione delle porte di emergenza, oltre che dei teli di copertura.

In generale, la struttura sarà un punto di riferimento sovracomunale, un’opportunità per il Nevegal e tutto il Bellunese. Per la soddisfazione dell’assessora Marta Viel: «Quest’opera permette di valorizzare ulteriormente una zona in cui lo sport è indice di qualità della vita e, unito alla cultura e al sociale, può diventare un veicolo e un’opportunità anche per la crescita turistica del Nevegal».