Pettinà e Vicentini vincono ad Anzù la 4a prova della Veneto Cup

De Paoli: “Nel 2024 la vogliamo gara nazionale”

Il vicentino Nicholas Pettinà (Mainetti) gioca di esperienza e dopo un testa a testa con i giovani del Sogno Veneto si aggiudica la Xc di San Vittore. Ai piedi della basilica di Anzù, si è corsa oggi la quarta prova della Veneto Cup prova di cross country (mtb) valida per il titolo veneto che Pettinà si è portato a casa assieme alla vittoria.

In campo femminile vittoria di Sara Vicentini (Sogno Veneto) cui è andato anche il titolo Veneto.

I bellunesi Savi (Cicli Agordina), Sacchet e Miola (Bettini) ricevono le maglie di campioni del Veneto dalle mani del presidente del Comitato Fci Veneto, Sandro Checchin.

Pettinà: “E’ stata una gara molto impegnativa, la pioggia poi ha reso il tracciato molto insidioso e io partivo svantaggiato rispetto agli atleti di casa che lo conoscevano meglio di me. Erano in tre giovani del Sogno Veneto, per me è stata una gara di tattica, sapevo che erano più forti e solo l’esperienza mi ha aiutato a fare la differenza, li ho innervositi e sull’ultima salita li ho allungati di quei pochi secondi che mi sono bastati per vincere.. Sono molto contento di questa vittoria, soprattutto ora che la mia vita è cambiata e non faccio più la vita da atleta”.

Il Pedale Feltrino, con la regia di Mattia De Paoli, incassa un ottimo successo con una gara top class che ha portato nel feltrino quasi 500 bikers da tutto il Triveneto, ma guarda al futuro alzando già l’asticella.

Mattia De Paoli: “Dopo due anni di stop siamo felici di essere tornati alla normalità, primo evento senza restrizioni covid, ho già parlato con il presidente Ivan Piol e concordiamo che bisogna puntare ad una gara nazionale nel 2024, la struttura l’abbiamo, le capacità anche, il percorso è piaciuto molto. La sinergia con l’Us San Vittore poi è stata strategica, anzi ringrazio Federica Rento per l’ottimo lavoro. Ora siamo pronti al salto di qualità”.

Il presidente Fci Veneto Sandro Checchin: “Il movimento giovanile è in crescita e questi eventi sono di grande stimolo. Qui c’è anche una sagra importante, finalmente vedo abbinato sport e attività sociale, ai giovani non può che fare bene”.

Questi i campioni veneti: Open maschile: 1. Nicholas Pettinà (Mainetti) Under 23: 1. Cristian Bernardi (Sogno Veneto) Open donne: 1. Sara Vicentini (Sogno Veneto) Donne junior: 1. Matilde Turina (Conegliano). Juniores: 1. Martino Zavan (Sogno) Donne allieve: 1. Elisa Pontara (Asd Giomas), 2. Elena Dal Ben (Verona). Allievi 1°anno: Filippo Cavezzan (Conegliano)Allievi 2° anno: Stefano Sacchet (Bettini Bike) Donne Esordienti: 1. Nicole Righetto (Velociraptors) Esordienti 1° anno: 1. Nicolò Preto Martini (Hellas) Esordienti 2° anno: 1. Paride Santillo (Sossano) Categorie master. Elitemaster: 1. Nicola Savi (cicli agordina) M1: 1. Manuel Baldi (Todesco) M2: 1. Christian Toffoli (El Coridor) M3: 1. Rudy Zanussi (Bottecchia) M4: 1. Mauro Zanier (Spezzotto) M5: 1. Dino Pavan (Stefanelli) . M6: 1. Roberto Morandin (Body Evidence) M7: 1. Paolo Birello (Scavezzon) M8: 1. Fabrizio Stefani (Scavezzon) Master Women: 1. Astrid Miola (Bettini Bike)