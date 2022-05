Giovedì al Fulcis l’assemblea degli Amici del Museo

Dopo una pausa di riflessione e di attesa che si allentassero le restrizioni imposte dalla pandemia, l’Associazione Amici del Museo di Belluno presieduta da Luisa Coin, convoca in assemblea i propri soci e quanti altri vorranno iscriversi, per eleggere il nuovo Consiglio e per concordare con i presenti il programma da realizzare nel corso dell’anno in un comune impegno operativo nel contesto cittadino.

L’assemblea si terrà giovedì 5 maggio ore 16:30 nel Salone del Museo Fulcis gentilmente concesso. Al termine dell’assemblea i soci Giorgio Ghe e Vanni Luchitta proietteranno una serie di immagini che documentano le iniziative effettuate di recente. La pausa di questi due ultimi anni non ha comportato una totale assenza di attività. Ai soci infatti è stato più volte indirizzato l’invito a partecipare a visite guidate sia in località del nostro territorio per conoscerne le emergenze storico-artistiche sia a mostre anche in ambito regionale. Esperienze ogni volta seguite ed apprezzate proprio in relazione alle difficoltà del momento.