Venturini e Bozza (Forza Italia): “Tamponi di fine quarantena in farmacia, scelta di buonsenso”

“La quarta ondata sta portando una serie di problemi nuovi a cui la Regione sta reagendo con prontezza e buon senso. Permettere che i tamponi di fine quarantena, fine isolamento e per i contatti scolastici si possano effettuare gratuitamente in farmacia è una scelta di buon senso, che anche noi come gruppo consiliare di Forza Italia avevamo caldeggiato per primi fortemente negli scorsi giorni”.

Lo hanno dichiarato Elisa Venturini e Alberto Bozza, consigliere regionali di Forza Italia.

“Questa decisione permetterà di sgravare da una mole importante di lavoro i punti tamponi gestiti dalle Asl.

Anche la possibilità di scaricare i certificati direttamente on line per i cittadini che sono in possesso dello Spid è molto importante perché snellisce le procedure e dimostra come il sistema informatico della Regione sia adeguato alla sfida che ci mette davanti la pandemia”.

Di seguito, la comunicazione inviata alla Regione Veneto dal Ministero della Salute, a firma del DG della Prevenzione Professor Giovanni Rezza, in materia di uso dei test antigenici. Il tema è stato al centro del punto stampa odierno sulla situazione Covid in Veneto tenuto dal Presidente della Regione Luca Zaia.

“Relativamente all’uso dei test antigenici per la definizione di caso di infezione da SARS-CoV-2 e per il termine della auto-sorveglianza (NB: test di chiusura al 5° giorno necessario solo se comparsa di sintomi), della quarantena o dell’isolamento, si specifica che è possibile utilizzare i test antigenici su campione nasale, nasofaringeo o orofaringeo, presenti nell’elenco comune europeo (consultabile alla pagina:

https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices?manufacturer&text_name&marking&rapid_diag&format&target_type&field-1=HSC%20common%20list%20%28RAT%29&value-1=1&search_method=AND) ed effettuati da operatori sanitari.”