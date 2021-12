San Vito di Cadore. Contributi alle famiglie con bimbi fino a tre anni e Isee inferiore a 15mila euro

In arrivo due contributi a fondo perduto per le famiglie residenti a San Vito di Cadore.

Il primo è uno sconto della retta dell’asilo nido per i nuclei familiari con bimbi sotto i tre anni e con ISEE 2020 sotto i 15.000 euro (scadenza domande 15 dicembre), mentre il secondo è un sostegno per i nuclei con ISEE 2020 sotto i 20.000 euro che, trovandosi in stato di bisogno, debbano soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali (scadenza 16 dicembre).

Il secondo contributo assegnerà a ogni nucleo una somma minima di 200 e massima di 800 euro, che potrà andare a rimborsare le seguenti spese: canoni di affitto, rate del mutuo per la prima casa, utenze domestiche, acquisto di apparecchi elettronici destinabili alla DAD, spese per centri estivi o per il sostegno didattico dei figli.

In entrambi i casi, i requisiti sono la residenza nel Comune di San Vito, la cittadinanza italiana o comunitaria o, in alternativa, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità. Gli interessati possono già ora presentare domanda tramite PEC all’indirizzo sanvitocadore.bl@cert.ip-veneto.net o con appuntamento presso il Comune telefonando al numero 0436.897213. I moduli da compilare sono disponibili online, sul sito internet del Comune all’indirizzo web www.comune.sanvitodicadore.bl.it, e gli uffici comunali sono a disposizione dei cittadini per ogni informazione utile all’ottenimento dei contributi.