Enel distribuzione incontra l’amministrazione comunale di Auronzo

Si è tenuto in Municipio di Auronzo di Cadore un tavolo tecnico con il sindaco Tatiana Pais Becher, i responsabili dell’ufficio tecnico, l’ingegner Gabriele Zuccon responsabile d’area Belluno-Treviso di Enel Distribuzione e con i suoi collaboratori del territorio.

L’incontro è stato organizzato per fare il punto sulla mole di lavori post Vaia e relativi investimenti, sullo stato di fatto dei lavori già fatti e sugli interventi da eseguire nel 2022. Per quanto riguarda le opere già realizzate e concordate con la giunta comunale, per la messa in sicurezza del territorio, sono pressoché conclusi gli interventi realizzati dove si erano verificate le criticità con la tempesta Vaia e con le copiose nevicate dell’inverno scorso:

Val Marzon: interramento linea è stata completata, manca la demolizione dei tralicci

Misurina-Ponte Marogna: interramento 5 km di linea, manca la demolizione dei tralicci

Somprade-Misurina: interramento 20 km di linea, tralicci già demoliti

Col Agudo: cambiata la linea in cavo aereo (900m), intervento con elicottero vista la criticità nel raggiungere la linea

Tra gli interventi programmati e da cantierizzare per l’anno 2022:

Federavecchia-Misurina: progettazione nuova linea interrata (8km), che permetterà la messa in sicurezza di Misurina

Pista Loita-Rin Bianco: interramento linea e realizzazione di 2 nuove cabine

Cilcabile Ponte Malon-Taiarezze: interramento linea

Ciclabile Taiarezze-Ponte Val Da Rin: interramento linea

In particolare Enel ha dato corso alle segnalazioni della Giunta, che aveva più volte segnalato i disagi dell’interruzione di corrente a Col Agudo, con successiva interruzione del ripetitore RAI e dei programmi televisivi, dei blackout ripetuti in zona Misurina e della necessità di mettere in sicurezza anche la linea che porta a Malga Rin Bianco, intervento di grande impatto anche dal punto di vista paesaggistico.

Il sindaco ha espresso quindi soddisfazione per l’attenzione che Enel ha posto alle istanze del Comune di Auronzo, assicurando tutta la collaborazione necessaria per l’esecuzione degli interventi ed evidenziando anche la portata paesaggistica degli interramenti, che va di pari passo con gli interventi di Terna sul territorio della Val D’Ansiei.