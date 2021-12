Boschi a Natale. Sabato e domenica 24 itinerari in Veneto

Con ben 24 itinerari, torna anche nel 2021 Boschi a Natale, l’evento dedicato alla scoperta di aree naturali, parchi ed oasi del territorio regionale. Nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 dicembre, UNPLI Veneto e Regione del Veneto propongono una serie di camminate che andranno a toccare sei province e 24 luoghi che spiccano per paesaggi e bellezze naturalistiche.

Dopo il crescente successo ottenuto nel corso degli anni, Boschi a Natale rilancia l’iniziativa con 10 percorsi in più rispetto al 2020 e un intero fine settimana a disposizione, diventando un momento ancora più coinvolgente e rivolto a tutte le famiglie. Il programma è stato steso dalle Pro Loco del Veneto e l’evento è inserito nel progetto “Veneto in Vetrina” che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare i prodotti a marchio del Veneto, coniugandoli con la scoperta della natura e del territorio stesso.

E proprio la natura e il territorio saranno protagoniste di Boschi a Natale, assieme alle famiglie che vogliono passare un fine settimana a contatto con l’ambiente in una stagione insolita per le camminate, quella invernale. La soffice luce, il calmo paesaggio, i morbidi odori e il silenzio della natura saranno le compagne di viaggio in un clima di riscoperta di pace e serenità ed un momento di stacco dallo stress, a ridosso delle festività natalizie. Saranno quindi protagonisti i laghi e i boschi del bellunese, i parchi e le golene del Po nel rodigino, l’acqua e le colline nel trevigiano, la laguna veneziana, le oasi vicentine e i panorami veronesi. Dalle montagne alle pianure, le passeggiate di Boschi a Natale potranno soddisfare ogni tipo di preferenza ma potrebbero essere colte come sfida da chi vuole affrontare tragitti di media difficoltà o l’occasione per una sana camminata a contatto con la natura, dedicando finalmente un po’ di tempo a sé stessi.

Una nuova edizione di Boschi a Natale che segna, in qualche modo, la conclusione di un anno di transizione dopo l’allentamento della pandemia di COVID-19 e quindi un nuovo inizio, verso un 2022 che, si spera, possa essere di maggiore serenità e spensieratezza. Proprio come accade in natura, dove l’inverno segna il tempo del riposo ma anche della rigenerazione, racchiudendo in sé un senso di ripartenza che sfocerà nella bellezza primaverile.

Tutte le proposte sono adatte alla famiglia. Quota di partecipazione 5,00€/adulto. Gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Le visite prevedono un numero ristretto e si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-Covid vigente. Prenotazione obbligatoria entro il 9 dicembre dal sito: www.unpliveneto.it. Per ulteriori informazioni: Segreteria organizzativa del Comitato Regionale UNPLI Veneto, cell. + 39 334 293 6833

PROVINCIA DI BELLUNO

AURONZO (BL) – Lago di Santa Caterina

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: facile – consigliati scarponcini da montagna ed abbigliamento adeguato a possibili nevicate. Durata: 1h 30′

LIMANA (BL) – Boschi e Malghe a Valmorel

Domenica 12 dicembre, ore 09:30 | ore 14.00

Difficoltà: facile – consigliati scarponcini da montagna. Durata: 2h/2h 30′

PERAROLO DI CADORE (BL) – Tra i boschi del Centro Cadore

Domenica 12 dicembre, ore 09:30.

Difficoltà: media – consigliati scarponcini da montagna. Durata: 4h.

SOSPIROLO (BL) – Masiere e Sass Muss

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: facile – consigliati scarponcini da montagna. Durata: 2h.

VALLE DI CADORE (BL) – Tra i boschi di Valle di Cadore

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: facile – consigliati scarponcini da montagna ed abbigliamento adeguato a possibili nevicate. Durata: 2h.

PROVINCIA DI ROVIGO

ARIANO DEL POLESINE (RO) – Dune di Rosada e Sito Naturalistico Archeologico di San Basilio

Domenica 12 dicembre, ore 10:00 | ore 14:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 2h 30′

CANARO (RO) – Muvig Arginature e Golena del fiume Po a Garofalo

Domenica 12 dicembre, ore 14:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 1h 30′.

CORBOLA (RO) – Parco “Picofthememory” Golena “Capanna del Papa”

Domenica 12 dicembre, ore 14:30.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 1h 30′.

PORTO VIRO (RO) – Oasi Golena dei Ca’ Pisani

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 1h 30′.

ROSOLINA MARE (RO) – Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 1h 30′.

PROVINCIA DI TREVISO

BREDA DI PIAVE (TV) – Bosco Galileo e Bosco degli Ontani

Sabato 11 dicembre, ore 14:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 2h.

CISON DI VALMARINO (TV) – Via dell’Acqua e dei Mulini

Domenica 12 dicembre, ore 10:00 | ore14:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 2h.

FONTE (TV) – Boscon – Monte de Maccan

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 2h.

FREGONA (TV) – La “Strada del Santo” nei boschi di Fregona

Sabato 11 dicembre e domenica 12 dicembre, ore 14:00

Difficoltà: medio – consigliati scarponcini da montagna. Durata: 2h.

REVINE LAGO (TV) – Parco dei Laghi di Revine

Sabato 11 dicembre, ore 14:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 2h.

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) – Oasi Parco Naturale San Daniele

Sabato 11 dicembre e domenica 12 dicembre, ore 14:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 2h.

VITTORIO VENETO (TV) – Dal Monte Altare al Parco Papadopoli

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: media – consigliati scarponcini da montagna. Durata: 2h.

PROVINCIA DI VENEZIA

MUSILE DI PIAVE (VE) – Laguna Nord di Venezia

Domenica 12 dicembre, ore 09:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 2h 30′.

PROVINCIA DI VICENZA

LONGARE (VI) – Oasi Life – Ex Cava Volto e Costozza

Sabato 11 dicembre, ore 10:00, e domenica 12 dicembre, ore 10:00 | ore 14:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 2h.

SANDRIGO (VI) – Oasi Torrente Astico

Domenica 12 dicembre, ore 10:00 | ore 14:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 1h 30′.

PROVINCIA DI VERONA

CEREA (VR) – Parco “Le Vallette”

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 1h 30′.

FERRARA MONTE BALDO (VR) – Boschi del Monte Baldo

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: facile – consigliati scarponcini da montagna, possibilità di noleggiare le ciaspole.

Durata: più di 2h 30′.

ISOLA DELLA SCALA (VR) – Boschetto del Tartaro

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 2h.

ROVERCHIARA (VR) – Laghetti di Ca’ Pellini

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 1h 30′.