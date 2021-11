Ulss 1 Dolomiti. Prenota il tuo contatto con il Cup, sarai richiamato quando desideri

L’Ulss Dolomiti ricorda il servizio per facilitare la prenotazione delle visite ambulatoriali. Da oggi è possibile chiedere dal sito www.aulss1.veneto.it al Centro Unico Prenotazioni un appuntamento telefonico, inserendo nelle note le proprie preferenze per il ricontatto. Gli operatori del CUP ricontatteranno l’utente per completare la prenotazione della prestazione.

Per prenotare il contatto con il CUP è necessario:

cliccare sul sito aulss1.veneto.it cliccare su “Sportello online” scegliere il distretto di appartenenza cliccare su “Prenotazioni e pagamenti online” cliccare su “Prenota il tuo contatto con il CUP” Inserire i propri dati e il NUMERO dell’IMPEGNATIVA nella maschera Cliccare sul pulsante “invia la richiesta”

Gli operatori del CUP ricontatteranno l’utente nella fascia oraria scelta e al numero indicato per prenotare le prestazioni richieste.

La prenotazione dell’appuntamento telefonico mira a facilitare il contatto con il CUP che si fa carico di essere a disposizione del cittadino nel momento a lui più idoneo, evitando così di richiamarlo durante l’orario di lavoro o in un momento in cui non ha i documenti richiesti per la prenotazione a portata di mano.