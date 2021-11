Successo a Longarone per la 43ma edizione di Arredamont

Arredamont marca i primi tre giorni della manifestazione e fa segnare quasi 10.000 ingressi. Ben al di sopra delle più rosee aspettative. I visitatori sono arrivati da tutto il Nord Est e ancora dal Piemonte alla Toscana, dall’Emilia Romagna alla Lombardia, fino alla Svizzera. E proprio gli svizzeri in particolare, abituati sicuramente a standard molto alti, si sono complimentati non solo per la splendida esposizione, ma anche per l’organizzazione impeccabile e la sicurezza implementata nel quartiere fieristico di Longarone.

Si è rivelata quindi un grandissimo successo questa 43° edizione della Mostra nazionale dell’Arredare in Montagna, merito anche del “protocollo EVENTI SICURI adottato da Longarone Fiere Dolomiti sulla base di quanto predisposto dall’Associazione delle Fiere italiane – AEFI, che ha saputo infondere sicurezza, garantendo un’esperienza serena ai visitatori” come ha evidenziato il Presidente di Longarone Fiere Dolomiti, Gian Angelo Bellati.

A vincere ancora sono l’entusiasmo e la passione per il design, e l’arte dell’arredare con il legno che riescono a donare momenti di benessere e poesia che riscaldando il cuore. Merito della maestria dei nostri artigiani che qui portano tutto il meglio del loro saper fare. Ad Arredamont le loro mani esperte ci mostrano come la casa dei nostri sogni, quella in cui vorremmo veder crescere la nostra famiglia, può diventare realtà.

Ma Arredamont è anche eventi, dimostrazioni e laboratori. Ed ecco che anche domani pomeriggio con Dolomiti HandMade possiamo assistere nell’Area incontri – Pad. D al “Pensiamo al Natale fuori porta con materiali nuovi” insieme a Tre Civette sul Comò, o dopodomani a “Gli gnomi montani” e il corso di cucito creativo con Macchine da Cucire De Min.

Una certa attesa invece l’abbiamo per giovedì 4 novembre, quando alle ore 15 l’Area incontri ospiterà la presentazione della nuova Expo Dolomiti HoReCa 2022, la fiera per l’accoglienza e la ristorazione in montagna, dove Longarone Fiere e i partner di manifestazione mostreranno le grandi progettualità previste per il prossimo anno.

Arredamont continua con orario 14-19 i prossimi giorni feriali, per concludere con sabato 6 e domenica 7 dalle 10 alle 19. Anteprime e dirette streaming su https://virtual.arredamont.it.