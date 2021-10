Concorso per 1.858 posti all’Inps. Domande on line entro il 31 ottobre

Il 31 ottobre scadrà il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso indetto dall’I.N.P.S. per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di 1858 posti di CONSULENTE DI PROTEZIONE SOCIALE, profilo per il quale sono ottime le prospettive di crescita professionale, anche in ragione del ruolo sempre più centrale e rilevante dell’Istituto nell’ambito del welfare italiano.

Il bando del concorso è reperibile sul sito dell’Inps ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale “concorsi ed esami”, del 1 ottobre 2021.

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse in via telematica tramite il portale www.inps.it. Per ogni chiarimento o informazione è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica direzione.belluno@inps.it .’