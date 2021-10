Il mercato del lavoro post-Covid riparte dal Triveneto

Nonostante sia stata una delle zone più colpite dalla pandemia, il Nord-Est guida oggi la ripresa economica e occupazionale offrendo nuovi e interessanti sbocchi professionali.

Il Nord-Est si conferma un’area geografica cruciale per l’economia italiana. La ripresa economica e occupazionale del Paese passa necessariamente per il Triveneto, considerato il motore industriale dell’intera penisola. Sono infatti numerose le attività produttive che hanno sede proprio nel territorio che comprende le regioni del Trentino-Alto Adige, del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

Superato lo shock pandemico, le aziende del Nord-Est sono pronte a offrire nuovi sbocchi occupazionali e opportunità di lavoro. In particolare nel Bellunese, che da anni ospita molteplici imprese del settore manifatturiero (in primis Luxottica, Marcolin e Clivet). Altrettanto vitale è anche il comparto legato al turismo e alla ristorazione. Con il progredire della campagna vaccinale e la riapertura di bar, alberghi e ristoranti continua a crescere la domanda di figure professionali come baristi, camerieri, addetti alla sala, cuochi e pasticceri.

Chi ha la necessità di assumere risorse competenti e qualificate può allora affidarsi ai recruiter di Jobtech, società specializzata in ricerca personale. L’agenzia di reclutamento, nata durante il primo lockdown, opera con strumenti tecnologici di nuova generazione che consentono di velocizzare e ottimizzare il processo di selezione dei candidati. In questo modo è possibile soddisfare con tempestività le richieste delle aziende in cerca di nuovi talenti.

I selezionatori di Jobtech sono in grado di identificare le caratteristiche dei profili da ricercare, definendole in collaborazione con il cliente. Una volta stesa la job description, i tool tecnologici dell’agenzia effettuano uno screening automatico dei curricula individuando quelli più in linea con le esigenze del datore di lavoro. Ciò permette di risparmiare tempo e risorse da dedicare alle interviste, che si svolgono da remoto in modalità one-to-one. Terminati i colloqui, focalizzati sull’analisi delle skill e delle motivazioni dei candidati, viene elaborata una shortlist da presentare al committente, contenente i nomi dei talenti che maggiormente rispecchiano quanto richiesto dall’azienda richiedente.

L’agenzia per il lavoro offre quindi un servizio di supporto specializzato fungendo da punto di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Chi è alla ricerca di un’occupazione ha l’opportunità di accrescere la visibilità del proprio profilo. Chi invece necessita di ampliare il proprio organico può contare su un ampio database di candidati e sul sostegno di selezionatori esperti, capaci di interpretare gli attuali scenari di mercato.