Lidl a Belluno cerca 9 figure professionali

Sono aperte le selezioni per partecipare a IncontraLavoro LIDL, l’iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, organizzata dai Centri per l’Impiego del Veneto per selezionare diversi profili di addetti alla GDO per l’azienda LIDL ITALIA.

Nella provincia di Belluno sono attive 9 ricerche per le seguenti figure professionali che verranno impiegate nei punti vendita LIDL:

assistant store manager che, in qualità di commesso specializzato, affiancherà – sostituendolo al bisogno – il capo filiale nelle gestione e nell’organizzazione del punto vendita; assunzione con iniziale contratto a tempo determinato, part time o full time;

addetto vendite che gestirà il rapporto con la clientela e le operazioni di cassa; assunzione con contratto di apprendistato part time, oppure a chiamata o solo per i weekend;

I lavoratori interessati a partecipare alle selezioni possono candidarsi online utilizzando il servizio Centro per l’Impiego Online su ClicLavoro Veneto alla sezione “IncontraLavoro” dove sono pubblicati gli eventi “IncontraLavoro LIDL” suddivisi per ambito provinciale. All’interno di ciascun evento sono pubblicate le offerte a cui è possibile candidarsi, con la descrizione dettagliata del profilo ricercato.

Per conoscere l’azienda e le prospettive di inserimento, il 6 ottobre alle ore 15 i Centri per l’Impiego organizzano un incontro di presentazione online in cui LIDL ITALIA presenterà le figure ricercate e le modalità di selezione. Per partecipare è sufficiente compilare il modulo di adesione.

Per candidarsi alle offerte di IncontraLavoro LIDL su Centro per l’Impiego Online, fino al 30 settembre i candidati già registrati al portale ClicLavoro Veneto possono continuare ad accedere con le credenziali scelte in fase di registrazione. Dal 1° ottobre, tutti i candidati, compresi coloro che non siano già registrati al portale, potranno accedere soltanto tramite credenziali SPID.

Per maggiori informazioni e supporto nella candidatura online è possibile contattare il proprio Centro per l’Impiego oppure gli operatori di Veneto Lavoro ai recapiti indicati nella pagina Assistenza.