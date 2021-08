Sabato alle 20:30 a Borgo Piave le Voci dei Cortivi. Prenotazione e green pass

Sabato 28 agosto alle 20:30 nella piazzetta di Borgo Piave davanti alla chiesa di San Nicolò, si terrà il terzo appuntamento della rassegna musicale “Melodie dal Borgo” a cura di Borgo Piave ETC aps con ospiti le Voci dai Cortivi.

Il titolo di questo terzo appuntamento è “Cantando coi Zatèr dal Cadore a Venezia” e ripercorrerà idealmente il corso del fiume Piave attraverso una selezione di brani della tradizione popolare che condurranno dal montagne del Cadore alla laguna di Venezia.

Per accedere sarà necessaria la prenotazione, il green pass e la mascherina correttamente indossata (anche se il luogo è aperto l’evento rientra comunque nel pubblico spettacolo per cui è previsto l’uso).

PRENOTAZIONI: ci si può prenotare lasciando il proprio nominativo e recapito telefonico all’edicola di fronte all’ex Banca d’Italia in piazza dei Martiri a Belluno, che risponde anche al numero telefonico 328 7269531, oppure scrivendo a borgopiaveetc@gmail.com.

Se si prenota per più persone e non si è conviventi lasciare anche il numero di cellulare degli altri nominativi.

PARCHEGGI: a volte il deterrente a visitare il borgo è il fatto che siamo nella parte bassa del centro storico che significa salita per tornare in piazza ma per parcheggiare abbiamo pensato a due luoghi ovvero Lambioi dai cui si arriva a Borgo Piave tramite via Alzaia, il marciapiede tra i due ponti e infine Riva San Nicolò oppure il più vicino prato prima del parcheggio delle ex concerie Colle da cui si accede tramite via della Roggia (ex Guido Rossa) che è la strada che costeggia il torrente Ardo tra la rotonda del Conad e il ponte che va a l’Anta.

L’ultimo appuntamento sarà il 18 settembre a cura de Les Magots con brani anni ’30 e ’40 tipo swing americano.