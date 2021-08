Vaccinazioni eseguite da cittadini italiani all’estero: ecco come ottenere il green pass

Come previsto dal Ministero della Salute in una recente circolare, i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC sulla base dei criteri di emissione stabiliti dalla norma di legge, presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale.

Per quanto di competenza dell’Ulss Dolomiti, per chiedere al Dipartimento di Prevenzione l’inserimento dei dati necessari al rilascio del Green Pass, l’utente può inviare una mail a

greenpass@aulss1.veneto.it

allegando:

• la certificazione rilasciata dalla Struttura Sanitaria estera che ha eseguito le vaccinazioni (certificato di vaccinazione) o dal Laboratorio certificato estero ( esito di tampone positivo)

• copia fronte retro della tessera sanitaria

• contatto telefonico

L’Ulss può inserire i dati (vaccinazioni e tamponi positivi) ma non ha la possibilità di generare il Green Pass o il codice AUTHCODE necessario per poter scaricare il DGC dal sito dedicato in quanto questa funzione è, in via esclusiva, di competenza Ministeriale.

Per eventuali informazioni è attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 il call center covid 0437/514343