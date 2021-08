Concerto The Royal Fireworks sulle Cinque Torri. Applauditi il direttore Beatrice Venezi e l’Orchestra Filarmonica Italiana

L’evento site specific, tra gli appuntamenti di punta della rassegna CortinAteatro coorganizzata dal Comune di Cortina d’Ampezzo e dall’associazione Musincantus, a causa delle condizioni meteo non ottimali si è svolto al Rifugio Scoiattoli, rinunciando allo spettacolo di luci.

Nonostante la debole pioggia che ieri sera ha interessato le Cinque Torri di Cortina d’Ampezzo, l’eccezionale concerto site specific The Royal Fireworks, con l’Orchestra Filarmonica Italiana dal vivo diretta da Beatrice Venezi, è andato in scena: per quello che rappresenta uno degli eventi di punta di CortinAteatro, la stagione concertistica e teatrale ampezzana coorganizzata dal Comune di Cortina d’Ampezzo e dall’associazione Musincantus con la collaborazione del Teatro Stabile del Veneto, a causa del meteo avverso si è dovuto rinunciare allo spettacolo di luci che Marco Filibeck, light designer de La Scala, aveva appositamente ideato, ma la magia della musica di Georg Friedrich Händel e lo scenario mozzafiato hanno saputo comunque rendere l’evento unico ed emozionante.

Il concerto si è tenuto sulla terrazza del Rifugio Scoiattoli, con il panorama delle Cinque Torri illuminate.

Sono state circa 300 le persone che, nonostante la pioggia, hanno raggiunto l’anfiteatro naturale ai piedi della Torre Centrale, a circa 2200 metri di altitudine, per assistere al concerto, realizzato grazie alla partnership con Banca Generali Private, diretto dal più giovane direttore d’orchestra d’Europa, la 31enne Beatrice Venezi, direttore principale ospite dell’Orchestra della Toscana e direttore principale dell’Orchestra da Camera Milano Classica e testimonial della Banca private.

La determinazione e il coinvolgimento del pubblico, che ha dedicato ai musicisti applausi entusiasti, sono stati determinanti per la buona riuscita della serata.

“L’evento – ha commentato Edoardo Bottacin, direttore artistico di CortinAteatro e presidente di Musincantus – non ha potuto svolgersi secondo le modalità previste, tuttavia la grande disponibilità dei musicisti e la prontezza di tutto lo staff ha permesso di portare a termine un’esecuzione musicale straordinaria in una location altrettanto spettacolare”.

“Una serata sicuramente speciale, da ricordare, – ha sottolineato Beatrice Venezi – che mi auguro sia di buon auspicio anche per la ripresa dell’attività culturale e musicale nel nostro paese”. Il riferimento è alla storia della suite Music for the Royal Fireworks, composta per celebrare la Pace di Aquisgrana del 18 ottobre 1748, che poneva fine alla Guerra di successione austriaca, ed eseguita il 27 aprile 1749 al Green Park di Londra per il festeggiamento collettivo.

Prossimi appuntamenti. Giovedì 12 agosto sarà la volta dell’attesa opera lirica, che da tradizione connota la rassegna: quest’anno all’Alexander Girardi Hall di Cortina d’Ampezzo andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, opera buffa in due atti di Gioacchino Rossini su libretto di Cesare Sterbini, proposta in forma scenica con la regia dell’esordiente Tommaso Franchin e un nuovo allestimento prodotto da CortinAteatro. Dirigerà l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e concerterà l’opera il promettente Jacopo Cacco, affiancato da un cast di stelle tra le quali il mezzosoprano Paola Gardina, il baritono Biagio Pizzuto e il tenore Francisco Brito.

Martedì 10 agosto alle 19.00 all’Alexander Girardi Hall è prevista l’anteprima per gli under 20. Inoltre giovedì 12 agosto alle 20.00, prima della recita, si potrà assistere alla conferenza introduttiva e guida all’ascolto.

Info e prenotazioni: Regole d’Ampezzo c/o Museo Mario Rimoldi, tel. 0436 2206

Info: musincantus.it