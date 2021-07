Arbeit, il monologo di Anna Tringali in scena venerdì a Castion

Venerdì’ 30 luglio a Castion (Belluno), con inizio alle ore 21, nell’ambito della Rassegna Restart sotto la tensostruttura predisposta nei pressi del campo sportivo, andrà sul palco lo spettacolo teatrale “Arbeit”.

Lo spettacolo è un monologo che vede sul palco la bravissima Anna Tringali, per una produzione del Teatro Bresci, che ha avuto negli anni numerosi riconoscimenti: vincitore al Premio Off 2012 del Teatro Stabile del Veneto diretto da A. Gassmann: 2° Premio Miglior Spettacolo e Premio Miglior Interprete.

Spettacolo selezionato al Festival Internazionale di Drammaturgia Contemporanea “Tramedautore” organizzato dal Piccolo Teatro di Milano in collaborazione con OUTIS​ Spettacolo ospite a “Sguardi 2013 – Vetrina del Teatro Contemporaneo”​ Testo vincitore del Premio Letterario Nazionale “Grotte della Gurfa” di Alìa (PA)

Lo spettacolo

“Arbeit” tratta il tema del lavoro: il lavoro dei giovani, gli incidenti sul lavoro, lo sfruttamento, la disoccupazione, il precariato, la crisi.

Nicoletta è una ragazza come tante, un ragazza semplice, un ragazza di provincia.

La vita le ha dato poco e quel poco se l’è dovuto conquistare, è cresciuta in fretta.

Ha imparato subito che il lavoro fa l’uomo, che senza non si può stare, non si deve.

Ha scoperto che la felicità non si compra e che e va conservata con cura perché è fragile, molto.

Le è stata rubata questa felicità, fatta a pezzi, calpestata.

Ma Nicoletta è una ragazza forte perché ha ancora l’incoscienza di rischiare, di sognare che le cose, forse, si possono cambiare, ha il coraggio, raro, di dire no, di difendere la dignità di essere uomini perché il lavoro, da solo, non rende liberi.

In scena sulla sedia di una sala d’aspetto di una clinica, una giovane attrice e il suo talento, la sua generosità nel darsi fino in fondo, nel raccontare un mondo, il nostro che purtroppo ha ancora bisogno di eroi.

Anna Tringali

2004 Diploma d’attrice presso la Scuola del Teatro Stabile del Veneto. Studia con Alberto Terrani, Franca Nuti, Rossella Falk, Ugo Pagliai

2008 Seminari sull’uso della maschera con Marcello Bartoli, Marco Sgrosso, Elena Bucci c/o Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi

Laboratorio Internazionale di Teatro (Biennale Teatro) con Giuseppe Emiliani

2008-2009 Seminari sul teatro in lingua veneta con Virgilio Zernitz, Giuseppe Emiliani, Eleonora Fuser

2010-2011 Laboratori c/o Teatro Stabile del Veneto con Massimiliano Civica, Duccio Camerini, Damiano Michieletto

Teatro – Nel 2009 è tra i fondatori di Teatro Bresci, compagnia vincitrice del 2° Premio OFF 2011 del Teatro Stabile del Veneto e finalista al Premio Off 2012.

Ha recitato nei seguenti spettacoli:

2012-”Il berretto a sonagli” di L. Pirandello, regia Giorgio Sangati (Teatro Bresci)

2012-”Buco” scritto e diretto da Giorgio Sangati (Teatro Stabile del Veneto)

2012-”Arbeit” scritto e diretto da Giorgio Sangati (Teatro Bresci)

2012-”Liberi! Racconti di Resistenza” scritto e diretto da Anna Tringali e Giacomo Rossetto (Teatro Bresci)

2011-”La signorina Julie” di A. Strindberg, regia Giorgio Sangati (Teatro Bresci)

2010-”Piccoli Crimini Coniugali” di E.E. Schmitt, regia Giorgio Sangati (Teatro Bresci)

2010-”Lunga notte di Medea” di C. Alvaro, regia Giorgio Sangati (Teatro Bresci)

2010-”Il catalogo” di J.C. Carrière, regia Giorgio Sangati (Teatro Bresci)

2010-”MORO. Da via Fani a via Caetani” scritto e diretto da Anna Tringali e Giacomo Rossetto (Teatro Bresci)

2010-”Questo è stato. Voci sulla shoah” scritto e diretto da Anna Tringali e Giacomo Rossetto (Teatro Bresci)

2009-”Le donne gelose” di C. Goldoni, regia Carlo Simoni (Castrum Serravalle)

2009-”La bisbetica domata” di W. Shakespeare, regia Eleonora Fuser (Castrum Serravalle)

2009-”Ione” di Euripide, regia Giorgio Sangati (Teatro Bresci)

2009-”Il gobbo di Rialto” scritto e diretto da Alessio Nardin (VeneziaInScena)

2009-”La tempesta” da W. Shakespeare, regia Alessio Nardin (VeneziaInScena)

2009-”Aspettando Palladio” scritto e diretto da Marco Zoppello (LoStivalaccio)

2009-”Bilora” di Ruzante, regia Gabriele Fanti (Bel.Teatro-Castrum Serravalle)

2008-”I bagni di Abano” di C. Goldoni, regia Giuseppe Emiliani (Castrum Serravalle)

2008-”La base de tuto” di G. Gallina, regia Giuseppe Emiliani (Castrum Serravalle)

2008-”La Pizia e i suoi fantasmi” da F. Durrenmatt, regia Dely de Majo (Castrum Serravalle)

2008-”Le donne di Goldoni” da C. Goldoni, regia Gabbris Ferrari (MinimiTeatri)

2007-”El murador” scritto e diretto da Aristide Genovese e Anna Zago (Theama Teatro)

2007-”Momarie, cronache e fantasie” scritto e diretto da Gabbris Ferrari (MinimiTeatri)

2006-”Il cuore di Saffo” scritto e diretto da Gabbris Ferrari (MinimiTeatri)

2006-”Delirio a due” di E. Ionesco, regia Gabbris Ferrari (MinimiTeatri)

2004-“Ippolito” di Euripide, regia Alberto Terrani. (Teatro Stabile del Veneto)

Cinema e Tv – 2012-”Zerotaboo” (webseries) regia Christian Cinetto (Jengafilm)

2011-”Lady Avigan” (spot) regia Christian Cinetto (Jengafilm)

2010-”Crisi” regia Marco Businaro (CTMB Indipendent)

2010-”L’istruttore di ballo” regia Vincenzo Monaco (Black House)

2009-”Assenza di segnale” (format SkyUno) registi vari (The Munchies)

2008-”Dopo il film” regia Cristian Tomassini (Telòs Film)

2007-”Tg Bassano” speaker (Rete Veneta)

Doppiaggio e speaker – 2011-”Cimzia” (web spot) regia Riccardo Maggiolo (qbgroup)

2010-”Altargo” (web spot) regia Riccardo Maggiolo (qbgroup)

2010-”Padova. L’impronta della natura” (documentario) regia Sara Quartarella (Università di Padova)

2005-”Play-safe” (spot) registi vari (Wolksvagen Italia)

Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldo

Prezzo del biglietto: € 10.00

Prenotazione: info@prolocopievecastionese.it | tel 345/8238880

Biglietteria la sera dello spettacolo dalle 20 circa.