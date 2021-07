Weekend da record al lago di Santa Croce con 800 triathleti. Zanetti: “Location apprezzatissima”

La Triathlon Silca Cup in Alpago (BL) all’ungherese Lehmann e a Francesca Crestani

Oggi a completare il podio, Ragazzo e Bortolamedi e, tra le donne, Gelmini e Stegani

Sono l’ungherese Csongor Lehmann e Francesca Crestani i trionfatori della Triathlon Sprint Gold Silca Cup di oggi, domenica 25 luglio, sul lago di S. Croce, in Alpago (BL). Grandi contenuti agonistici nella manifestazione organizzata da Silca Ultralite Vittorio Veneto.

Sul podio maschile salgono Nicolò Ragazzo (Valdigne Triathlon) e Michele Bortolamedi (K3), mentre al femminile seconda piazza per Lilli Gelmini (707) davanti a Giada Stegani (Leosport).

Ieri, sabato 24 luglio, spettacolo con quasi 150 under 18, che si sono sfidati nell’aquathlon (nuoto – corsa). In totale un weekend da record, con 800 triathleti.

Alle 9.00 si tuffano in acqua le donne. Dopo i 750 metri di nuoto, ad uscire per prima dall’acqua è la giovanissima Junior, già trionfatrice del Triathlon Kids di Revine di inizio luglio, Giada Stegani (Leosport) seguita da Elisa Marcon (Cus Pro Patria Milano) e Lilli Gelmini (707). Le prime due, una volta salite in bicicletta, allungano un po’ sulle inseguitrici, ma dietro si organizzano e spingono, tanto da riuscire a rientrare. Dopo i 19,3 km le prime in zona T2 sono Erica Mazzer (Silca Ultralite Vittorio Veneto), Crestani (Tri Schio) e Gelmini. Appena iniziata l’ultima frazione di 5 km di corsa a piedi, a prendere il largo è Crestani.

Sul podio, salgono, rispettivamente Gelmini e Stegani. Sfiora il podio, con il quinto posto, l’atleta Silca, Erica Mazzer.

“Sono reduce dalla Coppa Europa di Tiszaujvaros e ho deciso all’ultimo di essere qui in Alpago – dice la vincitrice, 21enne di Marostica, studentessa universitaria in scienze e tecnologie alimentari – ma la location è proprio bella e l’organizzazione di Silca è sempre al top e mi sarebbe dispiaciuto non esserci. Sono contenta di come è andata la gara, sono uscita tra le prime cinque dall’acqua, poi con altre abbiamo recuperato in bici e a piedi ho staccato subito tutte. Ora mi prenderò una settimana di pausa e poi proseguirò gli allenamenti in vista dei tricolori under 23 di triathlon sprint, dove punto a far bene, dopo l’oro di categoria ai tricolori di duathlon”.

Poco prima delle 11 lo start per gli uomini, suddivisi in 5 batterie. Combattutissima, fin da subito, la gara. Dopo i 750 metri di nuoto, escono dall’acqua in testa in tre, l’ungherese Lehmann, Ragazzo e Bortolamedi. Il terzetto spinge forte anche in bicicletta, tanto da ritornare in zona cambio con ampio vantaggio sul gruppetto inseguitore. Poco dopo l’inizio della terza e ultima frazione, a prendere il largo è proprio l’ungherese, sempre velocissimo nella corsa a piedi. Per lui la seconda vittoria in un evento Silca, dopo il trionfo della Coppa Europa organizzata dalla società vittoriese a Caorle il 15 maggio. Ad avere la meglio nella volata per il secondo posto, Ragazzo che precede sul traguardo Bortolamedi. Settimo posto in casa Silca, con l’under 23 Federico Spinazzè. “Sono molto contento della prestazione di oggi – racconta il 22ennne ungherese – sapevo di essere in forma dopo la vittoria, di una settimana fa, in Coppa Europa a Tiszaujvaros. Sono venuto qui in Alpago convinto di trovare un’organizzazione perfetta come alla Coppa Europa di Caorle e con un livello tecnico valido. Infatti abbiamo spinto forte fin da subito, sia nel nuoto che in bicicletta. Poi sapevo di stare bene nella corsa e così ho attaccato appena iniziata la frazione a piedi. Sono riuscito ad accumulare subito un buon vantaggio, che mi sono portato fino al traguardo. Ci tenevo a far bene e dare tutto quello che avevo”.

“Abbiamo vissuto una due giorni davvero emozionante, aperta ieri, sabato, alla grande, dai 150 ragazzini dell’Aquathlon Kids. – Ha detto Aldo Zanetti, presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, società organizzatrice – Oggi poi con la Triathlon Sprint Gold Silca Cup il record di iscritti e una gara di alto livello, con atleti che frequentano il circuito internazionale. Sono state gare combattute, fin dalla frazione di nuoto. Abbiamo vissuto una giornata di sport, colori, spettacolo, in una location sempre apprezzatissima. Siamo quasi tornati alla normalità. Non resta che dare appuntamento al 2021, per un’altra grande edizione”.

“Siamo contenti di ospitare questa manifestazione importante che dà lustro al nostro territorio. – Ha detto la vicesindaco del Comune di Alpago Vanessa De Francesch – Grazie ad un evento come questo possiamo spingere sull’acceleratore del turismo sportivo. Il triathlon è sicuramente una vetrina di valore, una bella opportunità per portare le persone a conoscere e frequentare il nostro bellissimo lago, cosa non scontata, soprattutto in epoca Covid”.

Così l’assessore al Turismo di Alpago, Federico Costa: “Chiudiamo oggi un weekened di triathlon, che ci ha regalato spettacolo agonistico e una grande partecipazione di atleti, che hanno apprezzato la location del lago di Santa Croce e hanno soggiornato nel nostro territorio. Ancora una volta lo sport porta con sé un importante indotto economico, non solo nei giorni di gara, ma anche dopo, nel senso che i triathleti tornano, sia per allenarsi, che per trascorrere del tempo libero con la famiglia”.

Nell’organizzazione della manifestazione, con patrocinio della Regione Veneto e del Comune Alpago, accanto a Silca Ultralite Vittorio Veneto ci sono Polizia Locale Alpago, Carabinieri sezione Alpago, Pro Loco di Farra d’Alpago, Gruppo Giudici Gara, Associazione Nazionale Carabinieri Federazione Interprovinciale di Treviso – Belluno – Venezia, Maratona di Treviso, Prealpi Soccorso, Turismo Srl, Nordè, Lepri Strache Vidor, Amici di San Martino, Bike Team Conegliano e K-Timing. A sostenere l’evento Silca SpA, Méthode, Banca Prealpi SanBiagio, Lazzarin Caffè, Tuo Team, Pasol, Pasta Sgambaro, Borgoluce, Calorflex, Kyron, San Benedetto, Gammasport, Biemmereti – Sogno Veneto, Eurovelo, Amadio F.lli, Doge Logistica, LCI, Elmec, Gac Service.

CLASSIFICHE TRIATHLON SPRINT GOLD SILCA CUP

(750 metri a nuoto, 19,3 km di ciclismo e 5 km di corsa a piedi)

MASCHILI. 1. Csongor Lehmann (UNG) 52’31”, 2. Nicolò Ragazzo (Valdigne Triathlon) 53’19”, 3. Michele Bortolamedi (K3) 53’22”, 4. Riccardo Brighi (Cus Parma) 53’39”, 5. Stefano Rigoni (Run Ran Run Triathlon) 54’39”, 6. Jacopo Butturini (Cus Verona) 54’39”, 7. Federico Spinazzè (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 54’53”, 8. Gyula Kovacs (UNG) 55’04”, 9. Federico Pagotto (55’07”, 10. Antonio Loimoli (Dolomitica Nuoto) 55’17”.

FEMMINILI. 1. Francesca Crestani (Tri Schio) 1h01’35”, 2. Lilli Gelmini (707) 1h02’14”. 3. Giada Stegani (Leosport) 1h02’18”, 4. Elisa Marcon (Cus Pro Patria Milano) 1h02’54”, 5. Erica Mazzer (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 1h03’39”, 6. Alice Riebler (Cus Udine) 1h07’08”, 7. Francesca Tarantello (Run Ran Run Triathlon) 1h07’53”, 8. Sara Savoia (Triathlon & Training) 1h08’23”, 9. Federica Ferranti (Eroi del Piave – Pavanello) 1h08’24”, 10. Livia Maria Soldati (TD Rimini) 1h08’31”.