Conclusa la 3 giorni della 40ma edizione della Gara Internazionale di Canoa Velocità ad Auronzo di Cadore

Il Lago di Santa Caterina ad Auronzo di Cadore (BL) ha ospitato da venerdì 2 a domenica 4 luglio la 40° edizione della Gara Internazionale di Canoa Velocità, categorie U16, Junior, Senior, Master e Paracanoa. Nel programma di gara di domenica la distanza “regina” della velocità, i 200 mt.

Queste le gare più rilevanti della giornata di oggi, con i relativi vincitori:

K1 Maschile Senior FAVERO LEONARDO (ITA, Canoa Club Sile) 00’35”94

K1 Femminile Senior GENZO FRANCESCA (ITA, Fiamme Azzurre) 00’40”73

K1 Maschile Junior DONATELLI ENRICO (ITA, Canottieri Arno) 00’37”16

C1 Maschile Senior CRACIUN NICOLAE (ITA, Fiamme Oro) 00’39”14

C1 Maschile Junior CORSO ANDREA (ITA, Canoa S. Giorgio) 00’44”57

C1 Femminile Senior BIELICKE LINA (GER) 00’49”79

K4 Maschile Senior RIPAMONTI-CRENNA-FRESCHI-PENATO (ITA, Fiamme Gialle) 00’30”62

PARACANOA

VL3 Maschile Senior NICOLI MIRKO (ITA, Idroscalo Club) 00’50”95

KL3 Femminile Senior KOZIKOWSKA KATARZYNA (POL) 00’49”95

Tutti i risultati sono visibili a questo link: https://bit.ly/Auronzo-results

Un primo bilancio si può già fare, e lo forniscono Adelfi Scaini, Vicepresidente FICK Federazione Italiana Canoa Kayak: “Auronzo rimane una location incredibile, l’organizzazione è sempre all’altezza. Per i Mondiali 2023 sarà necessario apportare dei lavori di sbancamento essenziali nella parte che va dal ponte di arrivo al torrente Ansiei. Ma sono sicuro che il costituente Comitato Organizzatore, forte della sinergia tra il Comune di Auronzo e dell’associazione Venice Canoe & Dragon Boat asd riuscirà a fare bene e a mettere in risalto le capacità organizzative del mondo sportivo italiano”.

Feedback positivi sono arrivati dai partecipanti, soprattutto stranieri, nelle parole di Andrea Bedin, responsabile dell’organizzazione “Tutti hanno apprezzato l’efficienza tecnica dell’evento soprattutto i rappresentanti della Nazionale tedesca che insieme ai team e club svizzeri, austriaci e belgi sono tradizionalmente abituati ad alte qualità di organizzazione degli eventi di canoa”. Oltre all’efficienza del programma di gare e dello staff, sono stati punti di forza l’ordine logistico con una chiara individuazione delle aree deposito imbarcazioni e delle aree atleti, che ha favorito maggiore libertà di movimento ai partecipanti.

La zona bianca nel Veneto ha molto aiutato, e il fatto di non dover creare una radicale “bolla” Covid ha permesso anche agli atleti di muoversi e godere dell’ospitalità del paese di Auronzo. La disponibilità di 800 tamponi forniti dal Coni Regionale e dalla Regione Veneto ha garantito una maggiore serenità per tutti.

Ora l’attenzione si sposta già al “test event” 2022 (data ancora da definire) che dovrà avere le caratteristiche di una pseudo Coppa del Mondo a invito (come i test pre-olimpici nell’anno prima delle Olimpiadi), che si terrà sul Lago di Santa Caterina sotto la supervisione dell’International Canoe Federation, e che dovrà certificare le condizioni tecniche e organizzative proprie del Mondiale di canoa velocità anno 2023, in questo caso, per le categorie Junior e U23. Un banco di prova decisivo e molto impegnativo per il costituente Comitato Organizzatore.