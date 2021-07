Mask to Ride 2021. Alvaro Dal Farra incontra la ministra Erika Stefani. Il tour prosegue verso la Calabria

Prosegue il tour Mask to Ride edizione 2021 attraverso le Regioni italiane di Alvaro Dal Farra. Dopo solo 6 giorni la carovana è arrivata in terra sarda ed ora è in viaggio verso la Calabria.

“Partiti, come nell’edizione 2020 dal Centro Diurno per persone con Disabilità Grave e Gravissima di Cusighe (Belluno) – racconta Alvaro – abbiamo già fatto tappa in Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria e Sardegna. Tanti centri e tanti nuovi amici in queste nuova edizione del tour! Ma soprattutto ospiti importanti tra cui la ministra per la Disabilità la senatrice Erika Stefani che a Cittadella ha parlato del concetto di inclusività in tutti gli ambiti”. La ministra ha anche partecipato allo show facendo un giro in moto con Alvaro.

Per la prima volta Mask to Ride è approdata in Sardegna, e dopo le tappe di Oristano e Cagliari, oggi la carovana è di nuovo sul Continente per continuare il giro tra Calabria e Puglia e poi risalire verso nord.

Mask to Ride 2.0 #nessunoescluso