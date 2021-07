Giampaolo Pecere è il nuovo direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’Ulss Dolomiti, prenderà servizio lunedì 5 luglio. Lo ha nominato il direttore generale della Ulss Dolomiti Maria Grazia Carraro completando così la squadra della direzione strategica.

61 anni, veneziano Pecere si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1987 all’Università di Padova. Ha conseguito due specializzazioni: la prima in Medicina interna all’Università di Padova, la seconda in Igiene e sanità pubblica all’università di Modena e Reggio Emilia.

Ha una solida esperienza professionale nei servizi territoriali: è stato direttore di Distretto per 9 anni all’Ulss di Rovigo, Direttore sanitario all’Azienda Sanitaria di Chioggia, medico delle cure primarie all’Ulss 3 Serenissima e, infine, Direttore di Distretto all’ulss 4 Veneto Orientale, incarico ricoperto fino ad oggi. Nel corso della sua carriera ha contribuito ad organizzare servizi sul territorio in diversi ambiti: residenziale, domiciliare e specialistico ambulatoriale.

Il dottor Pecere è stato presentato all’esecutivo della Conferenza dei Sindaci nei giorni scorsi per il parere di competenza con esito favorevole.

«Il dottor Pecere è un professionista che ha tutte le qualità per sviluppare i servizi socio sanitari dell’Ulss Dolomiti, in sinergia con i Sindaci, gli Enti locali, il volontariato e il ricco tessuto interessato al sociale. Imparerà in fretta a conoscere ed apprezzare i tanti punti di forza di questo territorio e a mettere in campo la sua lunga esperienza per portare innovazioni e fare rete in un ambito sempre più centrale dell’assistenza», commenta il direttore generale Maria Grazia Carraro, «ringrazio il dottor Sandro De Col per l’impegno profuso in questi mesi nel ricoprire il doppio ruolo di direttore dei servizi socio snaitari e della funzione territoriale»