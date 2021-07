Cortina segreta, il docufilm di Francesco Zippel domenica sera Rai 5

Il documentario Cortina Segreta, con interviste a figure tipiche della vita rurale, sportiva e della cultura di Cortina, va in onda su Rai 5 domenica 4 luglio 2021, alle ore 22, con successive repliche nel corso dell’estate e dei prossimi mesi.

Si intitola “Di là dal fiume e tra gli alberi”, proprio come il romanzo che Hemingway dedicò in parte a Cortina, la serie firmata dal regista Francesco Zippel per il canale Rai 5 che racconta l’Italia dal Sud al Nord, attraverso itinerari poco battuti che svelano i profondi cambiamenti avvenuti in quasi un secolo nel nostro Paese.

E la prossima puntata del docufilm, dal titolo Cortina Segreta, che è interamente dedicata a Cortina d’Ampezzo e che è stata girata nei mesi scorsi nella valle, si apre con uno speciale approfondimento su Una Montagna di Libri, la festa internazionale della letteratura protagonista della stagione di Cortina d’Ampezzo. Un’intervista che Zippel – regista pluripremiato, specializzatosi nei documentari, suo Friedkin Uncut dedicato al maestro de L’Esoricista, Fantastic Mr. Fellini, con Wes Anderson, e poi le vite di Nicholas Ray, di Dino De Laurentiis, di Indro Montanelli e Leonardo Sciascia – ha fatto a Francesco Chiamulera, responsabile di Una Montagna di Libri.

“Il documentario – fa sapere la Rai – racconta lo spirito nobile di un magnifico luogo, dove la natura si intreccia con la Storia e con il vissuto di donne e uomini che ne conservano le tradizioni e l’unicità. È la terra delle Regole, l’antica comunità che ne preserva il territorio, i boschi e le montagne. È la capitale letteraria, amata da Hemingway e Goffredo Parise. È la pista perfetta delle più spettacolari gare di sci alpino, nonché patria di Kristian Ghedina, imprendibile uomo jet della nazionale italiana. È il teatro di alcuni dei più incredibili passaggi della Grande Guerra. È la casa di tradizioni antiche e lo snodo di incroci multiculturali. È una scenografia perfetta fatta di luoghi incantati, picchi che sembrano scolpiti da artisti, laghi silenziosi e fitte foreste di larici”.

Francesco Zippel sarà al Festival di Cannes per la première di The Superhero of Black Filmmaking, il suo nuovo film prodotto da Sky e Quoiat, nella sezione Cannes Classics.

Estate 2021: dal 15 luglio al 29 agosto

Una Montagna di Libri torna per la XXIV Edizione dal 15 luglio al 29 agosto 2021. La rassegna protagonista della stagione ampezzana, che ha inaugurato in occasione della pandemia uno speciale palinsesto di contenuti – superando le 800mila visualizzazioni – è nuovamente in presenza nella Regina delle Dolomiti per l’estate 2021. Con decine di appuntamenti, per una vera estate della ripartenza. Il programma completo sarà online dal 10 luglio.