Preoccupazione per lo stabilimento Acc. De Menech: “Rispetto per la dignità dei lavoratori”

“Quotidianamente ricevo messaggi di lavoratrici e lavoratori preoccupati sul futuro della ACC di Borgo Valbelluna”.

Lo afferma il deputato bellunese Roger De Menech.

“Nel merito – prosegue De Menech – riscontriamo purtroppo ancora troppe incertezze. Agli annunci del presidente della Regione Veneto e del ministro per lo Sviluppo economico non sono finora seguite azioni concrete. Sollecito sia la Regione sia il ministro a tenere in cima all’agenda quella che rimane una delle principali crisi aziendali del Veneto e che, lo ricordo, tocca la vita di oltre 300 lavoratori e delle loro famiglie.

Chiedo si lavori, anche in silenzio, sono il primo a capire la necessità di riservatezza nelle trattative, ma con profondo rispetto per le persone che hanno sopportato con grande dignità anni di incertezze, stipendi ridotti, periodi di cassa integrazione. Ribadisco infine la necessità di fare presto e di sbloccare definitivamente le linee di credito di cui l’impresa ha bisogno per sopravvivere e, mi auguro, per rilanciarsi”.