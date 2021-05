Pierina Arrigoni è la nuova presidente del Movimento per la vita Cav-Mpv di Belluno

Pierina Arrigoni, insegnante, residente a Sedico, una lunga e multiforme pratica associativa alle spalle, è la nuova presidente del Centro di aiuto alla vita-Movimento per la vita ODV di Belluno.

“In un periodo in cui il continuo calo delle nascite diventa un grave problema sociale – così ha commentato la sua elezione – è importante promuovere una cultura che promuova la vita e intraprendere azioni a sostegno delle famiglie, in particolare delle madri e dei figli. Con questa convinzione – e col proposito di far riconoscere il diritto alla vita dei non nati – ho accettato l’incarico di presiedere l’associazione CAV – Centro aiuto alla vita -Movimento per la vita di Belluno, che ringrazio per la fiducia accordatami. Continueremo a perseguire tale obbiettivo in collaborazione con i CAV della provincia e della regione e i soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano in questa direzione”. “Resto a disposizione per l’attività del Cav a sostegno delle mamme e dei loro bambini”, ha dichiarato nel corso dell’assemblea elettiva la presidente uscente – dopo molti anni di costante attenzione alle maternità difficili – Fernanda Olivieri, che nella sua relazione ha sottolineato la fedeltà dell’associazione bellunese pro-life, anche nell’emergenza Covid, al suo impegno di solidarietà con i nascituri e con le loro madri.