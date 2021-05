Giro d’Italia. Lunedì la 16ma tappa Sacile-Cortina. Chiusura strade dalle ore 10 alle 13,30

Lunedì 24 maggio Belluno sarà interessata dal passaggio della 16^ tappa del Giro d’Italia, da Sacile a Cortina.

Il Prefetto di Belluno ha emesso un’ordinanza che regolamenta la viabilità, in riferimento al passaggio della gara.

Il percorso sul territorio comunale è il seguente, con direzione Ponte nelle Alpi – Mas: Levego, via Marcello Miari, Ponte Dolomiti, via Sarajevo, via dell’Anta, via Lungardo, via San Biagio, via Aristide Gabelli, via Attilio Tissi, viale Giuseppe Fantuzzi, via Col di Lana, via Gregorio XVI, via Fratelli Rosselli, via Agordo, via Cordevole, via Igino D’Incà, Mas, rotatoria viale Dolomiti, La Stanga, prosecuzione verso Agordo, con fine tappa a Cortina d’Ampezzo.

In linea generale, le prescrizioni prevedono la sospensione della circolazione due ore e mezza prima del passaggio e fino a cessate esigenze, indicativamente dalle ore 10.00 alle ore 13.30, lungo il percorso di gara Ponte nelle Alpi-Mas (ordinanza del Prefetto 695/2021 del 14/05/2021).

Nel Comune di Belluno, per limitare i disagi, gli organi di polizia potranno consentire il transito fino a mezz’ora prima del passaggio dei ciclisti.

Saranno chiuse la Galleria Belluno, la Galleria Col Cavalier e via Miari, anche nel tratto dal Ponte della Vittoria.

Alla rotonda de La Cerva, la viabilità sarà consentita in direzione Feltre-Ponte nelle Alpi, e viceversa, fino a prima del passaggio della gara. Si consiglia a chi ne abbia necessità di muoversi con largo anticipo.

Viabilità alternativa

I veicoli provenienti dalla sinistra Piave, potranno accedere da via Monte Grappa e Ponte Bailey.

I veicoli provenienti da Ponte nelle Alpi potranno transitare per via Vittorio Veneto.

Si consiglia, in caso di necessità, di verificare il percorso da compiere e di muoversi con il necessario anticipo.