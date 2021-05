Dolomiti Film Festival: natura, ambiente montagna. Dal 27 al 30 maggio

L’Unione Montana Agordina, cuore pulsante della montagna bellunese, costituita da sedici Comuni sovrastati da montagne simbolo delle Dolomiti come Marmolada, Civetta e Focobon, danno il benvenuto alla prima edizione del Dolomiti Film Festival, che si svolgerà tra Alleghe e Falcade oltre che in modalità streaming, dal 27 al 30 maggio.

Il Festival è realizzato grazie al Bando Buone Pratiche, Rassegne e Festival promosso da MIC e MIUR all’interno del Piano Nazionale Cinema per la Scuola 2019/2020. E’ un evento nuovo, un festival del cinema internazionale, finalmente possibile in questa fase post pandemia, incentrato su tematiche ambientali come: natura, ambiente e montagna.

Pensato per i giovani, grazie al concorso dedicato alle scuole che ha interessato gli studenti degli istituti nazionali di istruzione secondaria. I ragazzi hanno realizzato video a tematica ambientale che verranno valutati da un’apposita giuria di studenti dell’Istituto Comprensivo di Cencenighe Agordino.

Il DFF prevede inoltre un concorso internazionale dedicato ai cineasti di tutto il mondo, focalizzato sui cortometraggi di finzione della durata massima di 15’, e sui documentari sotto i 30’, dedicati alle tematiche dell’ambiente e della montagna.

Dolomiti Film Festival ha ricevuto oltre trecento cortometraggi e documentari provenienti da 43 nazioni differenti, selezionando una ventina di opere. Il Festival porta con sé serate evento, incentrate sulla cultura della montagna con ospiti che sono riconosciuti come protagonisti della cultura alpina e ambientale. Una grande opportunità, che l’intera comunità agordina ha saputo cogliere, dando massimo supporto agli organizzatori dell’evento Federico Massa di Gooliver e Tommaso Brugin di Settimo Binario.

L’evento è ad entrata libera secondo le norme vigenti in fatto di Covid e si svolgerà secondo il programma allegato ed è aperto a tutti gli appassionati di montagne.

Programma

Giovedì 27

SULLE TRACCE DEI GHIACCIAI – ore 20:30 – evento in streaming (Facebook)

Ospiti: Fabiano Ventura – Fotografo

Prof. Mauro Varotto – Docente di geografia Università di Padova

Aurelio Soraruf – Rifugio Castiglioni Marmolada

Carlo Budel – gestore Rifugio Capanna Punta Penia Marmolada

Venerdì 28

CONCORSO SCUOLE

Ore 9:00 Evento in Streaming – sito: dolomitifilmfestival.com

Ore 14:00 Evento in Streaming – sito: dolomitifilmfestival.com

LA PARETE D’ARGENTO – La conquista della Marmolada

ALLEGHE – SALA Franceschini

Ore 20:30 – Tavola rotonda e proiezione del docufilm “Il Cercatore d’infinito” – Armando Aste

Ospiti: Bepi Pellegrinon – Scrittore, editore e alpinista

Dante Dal Bon – Gestore Rifugio Falier

Andrea Azzetti – Regista e direttore fotografia

Gerassimos Valentis – Sceneggiatore

Sabato 29

CONCORSO SCUOLE e CONCORSO INTERNAZIONALE CORTI DI FICTION – Proiezioni

Inizio ore 10:00 Alleghe – Sala Franceschini

CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI – Proiezioni

Inizio ore 14:00 Alleghe –Sala Franceschini

STORIE DI MONTAGNA

Incontro con Matteo Righetto riservato agli studenti

Ore 14:30 Caviola – Casa delle Associazioni

VIAGGIO NELLE ALPI

Storie di uomini, animali e montagne – Spettacolo con musiche dal vivo

Marco Albino Ferrari (scrittore e giornalista)– Roberto della Vecchia (chitarrista)

Protagoniste le Alpi, una serie di incontri con uomini, donne, avventure, animali, legati tra loro da un filo invisibile.

Ore 20:45 – Falcade – Sala Dolomiti

DOMENICA 30

Pitch pubblico – Dolomiti Film Making

Ore 10:00 Caviola – Casa delle Associazioni

Premiazione PITCH

Ore 14:30 Alleghe Sala Franceschini

PROIEZIONE DOCUMENTARIO “La voce del bosco” di Dimitri Feltrin

Premiazione CONCORSO SCUOLE

Ore 16:00 – Alleghe Sala Franceschini

EFFETTO VAIA: la devastazione e la rinascita

Ore 17:00 Alleghe Sala Franceschini

Ospiti: Dimitri Feltrin – Regista

Mario Barbieri – Regista di GiUMa produzioni

Vania Zoppè – Protagonista della serie “Undercut – L’oro di legno”

Giuseppe Addamo – Cofondatore della Start-up VAIA

Premiazione CONCORSO INTERNAZIONALE

Ore 17:45 Alleghe Sala Franceschini

A seguire proiezione delle tre opere vincitrici

IL PROGETTO DOLOMITI FILM FESTIVAL

Il DFF avvale in particolare della collaborazione di Aku, Asi, Avilab, Unione Montana Agordina, Comune di Agordo, Comune di Alleghe, Comune di Falcade, PromoFalcade Dolomiti, Istituto Comprensivo di Cencenighe Agordino e Rete eventi – Provincia di Belluno.

Vanta inoltre il patrocinio di Ministero della transizione ecologica, Regione Veneto, ARPAV, Fondazione Dolomiti Unesco e CAI di Agordo.