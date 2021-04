Motociclismo bellunese in lutto, è morto Giuseppe Tamburlin titolare della TecnoSport

Ci ha lasciato improvvisamente Giuseppe Tamburlin, per gli amici Bepi, aveva 64 anni, titolare della Tecnosport di Belluno concessionaria di vari marchi come Kawasaki, Suzuki, Ducati e Benelli. Ci vedevamo periodicamente, prima dell’emergenza sanitaria, per parlare dei nuovi modelli di moto, prestazioni, design, tendenza del mercato, e di come era cambiato nel tempo il motociclista. E finivamo sempre a discutere di politica, di economia e del futuro del Paese. L’ultima volta ci siamo sentiti una decina di giorni fa e nonostante la situazione generale del commercio, Bepi aveva sempre la sua consueta carica, la determinazione e la passione per il suo lavoro che l’ha accompagnato per 43 anni di attività. Curava personalmente l’aggiornamento del sito aziendale e i vari contatti con i clienti. Mi raccontò che la sua dimestichezza al computer l’aveva acquisita a seguito di un incidente in pista che lo bloccò per un anno di convalescenza, durante il quale si dedicò all’informatica. Bepi lascia un vuoto nel mondo delle due ruote. Le nostre condoglianze alla famiglia. (rdn)