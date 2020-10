Tre furti in appartamento. Due a Borgo Valbelluna e uno a Pedavena

Sono tre i furti in appartamento denunciati tra ieri e oggi: due sono avvenuti nel Comune di Borgo Valbelluna nel quartiere Salvo d’Acquisto dove ignoti in orario serale e previa effrazione degli infissi, hanno asportato complessivamente un orologio un bracciale in oro e 150 euro.

Il terzo furto è successo a Pedavena in via Remuglia, con gli stessi tempi e modalità, e con un bottino di alcuni monili in oro. La Compagnia dei carabinieri di Feltre ha ulteriormente intensificato i controlli con l’ausilio di altri equipaggi provenienti da altri reparti della provincia nonché con il personale del IV Battaglione Veneto di Mestre.