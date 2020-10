Volevo volare – ore 20. Sul profilo Facebook Terris Ferox o canale YouTube

E’ tutto pronto per il via di “Volevo volare” alle ore 20, sul profilo Facebook Terris Ferox, oppure sul canale YouTube.

“Si tratta di un salotto virtuale, un contenitore di opportunità, per far conoscere ciò che è stato fatto”, come spiega Francesco, l’ideatore di questa iniziativa. Con ospiti a 360 gradi, viaggiatori, scrittori, artisti in generale, sognatori, giornalisti. L’invito è esteso ad associazioni, pro loco, e ospiti dall’estero che desiderano raccontare la loro esperienza.

Tempo concesso 10 minuti cronometrati, per raccontarsi, raccontare, parlare di sé, delle proprie iniziative, con la formula dell’intervista, oppure a ruota libera.

Durante le dirette ci sarà anche la possibilità di scrivere le domande all’ospite.

Per contatti e informazioni: terrisferox@libero.it