Quarantena e isolamento. Le indicazioni della Ulss 1 Dolomiti

Ecco le misure da seguire relative al periodo di quarantena / isolamento per le persone risultate positive al tampone COVID oppure contatto stretto di persona positiva.

La permanenza al proprio domicilio durante il periodo di quarantena è un obbligo di legge e il mancato rispetto di tale obbligo può comportare sanzioni penali ed amministrative.

E’ possibile uscire di casa, durante il periodo di quarantena, solo per oggettivi motivi di salute (come, ad esempio, recarsi a fare il tampone).

La prenotazione dei tamponi previsti le verrà comunicata dai nostri operatori.

Si ricordano di seguito i comportamenti e le misure da assumere durante l’isolamento:

• Non uscire di casa anche se asintomatici; è possibile andare nel giardino di casa, purché di esclusiva proprietà e non in presenza di altre persone.

• Misurare la temperatura due volte al giorno (mattina e sera), possibilmente alla stessa ora;

• E’ opportuno che non vi sia alcun contatto con le persone conviventi, ma nel caso è necessario indossare sempre la mascherina (chirurgica) ad ogni contatto e mantenersi ad una distanza di almeno 2 metri; proteggere naso e bocca in occasione di tosse o starnuti, gettare i fazzoletti di carta subito dopo averli usati e lavarsi / igienizzarsi subito le mani. Non è possibile ricevere visite da persone esterne al nucleo familiare convivente.

• Soggiornare in stanza singola e dedicata.

• Arieggiare più volte al giorno la stanza o gli ambienti di soggiorno abituale.

• Se possibile utilizzare bagno dedicato o, in alternativa, il bagno deve essere adeguatamente igienizzato dopo l’uso con prodotti a base di cloro (es. candeggina, varechina, amuchina).

• Pranzare in orari diversi dagli altri membri della famiglia, utilizzando stoviglie ad uso esclusivamente personale.

• Tenere un’accurata igiene delle mani lavandole spesso con acqua e sapone o con prodotti igienizzanti a base alcolica. Per asciugare le mani, dopo il lavaggio, usare asciugamani di carta che devono essere prontamente eliminati o, in alternativa, utilizzare asciugamani strettamente personali, tenendoli separati dagli altri.

• Lavare lenzuola, asciugamani, vestiti a 90° C con normale detergente; qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti con ipoclorito sodico.

• Eseguire la pulizia degli ambienti e delle superfici con un detergente neutro e successivamente con soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,1% (diluire un prodotto, es. candeggina, al 10% mettendo 10 ml di soluzione in un litro d’acqua) oppure in caso di materiali che possono essere danneggiati dall’ipoclorito di sodio con alcol etilico al 70%.

• Per la gestione dei rifiuti alleghiamo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità.

Per gli aspetti clinici, far riferimento al proprio Medico di famiglia. Chiamare il 118 in caso di grave difficoltà respiratoria.

Per ulteriori informazioni o necessità scriva a covid_19@aulss1.veneto.it o chiami lo 0437/514343 attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00.

Aggiornamento situazione al 8 ottobre 2020 ore 16.00

Nelle ultime 24 ore sono emerse 40 nuove positività Covid. Di queste, 17 emergono dal noto focolaio Comelico-Cadore-Ampezzano e 7 sono riferite operatori e ospiti di case di riposo del nostro territorio. Le restanti positività afferiscono singoli contesti in ambito provinciale senza evidenza di specifiche aggregazioni.

I grandi numeri di nuovi positivi di queste settimane hanno rallentato la presa in carico delle nuove positività. Al fine di velocizzare le istruzioni per le persone in isolamento o quarantena, il Dipartimento di Prevenzione ha predisposto un promemoria con le indicazioni sui comportamenti e sulle misure da assumere durante l’isolamento che sarà inviato ai nuovi positivi e pubblicato sul sito dell’Azienda www.aulss1.veneto.it.

Il Dipartimento di Prevenzione, inoltre, è al lavoro per velocizzare la risposta alle numerose richieste di tampone pervenute all’unità di crisi in questi giorni da Medici di Medicina Generale. Infine, è in corso la mappatura e la distribuzione dei test antigenici rapidi ai Medici di Medicina Generale che offrono la propria disponibilità per questo servizio.

Ricoveri

Le persone attualmente ricoverate negli ospedali dell’Ulss Dolomiti sono 3 in Terapia Intensiva a Belluno, 25 in area subintensiva (non critica) a Belluno e 16 a Feltre, 8 in area a bassa intensità a Belluno e 6 in Ospedale di Comunità ad Alano.

Drive-in Agordo

Da mercoledì 21 ottobre, il drive-in tamponi per l’agordino sarà spostato da Caprile ad Agordo, piazzale Tamonich con accesso libero per bambini, ragazzi e adulti sintomatici del mondo della scuola e rientri dall’estero il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00.