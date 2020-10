Tre furti in abitazione nella serata di ieri denunciati ai carabinieri. Ignoti , dopo aver forzato gli infissi, sono penetrati in due abitazioni di Santa Giustina in via Giardinetto. E in un’altra abitazione in viale Fusinato a Feltre. Sono stati rubati monili in oro per un valore complessivo di qualche migliaio di euro.