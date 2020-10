Dati Istat mortalità provincia di Belluno primo semestre dal 2015 al 2020. Dai dati disponibili la mortalità è per lo più costante

Diciamo subito che i dati del primo semestre 2020 dei Comuni della provincia di Belluno rilevati dall’Istat non sono completi. Non sono stati inseriti infatti i decessi relativi ai Comuni di Belluno, Borgo Valbelluna, Longarone, Limana, Fonzaso, Pieve di Cadore, Calalzo di Cadore e San Vito di Cadore. E dunque il totale generale è irrilevante ai fini statistici.

Tuttavia, per tutti gli altri comuni esaminati, è possibile vedere il trend della mortalità negli anni dal 2015 fino al 2020.

Ebbene, se i dati caricati sono corretti, appare evidente che nel 2020 non c’è stata un’impennata della mortalità come era lecito aspettarsi per effetto della pandemia da coronavirus. La mortalità, nei comuni per i quali i dati sono disponibili, infatti, è pressoché stabile, in molti casi è perfino diminuita.

L’Istat da noi contattato, fa sapere che a fine mese sarà disponibile l’aggiornamento al 31 agosto 2020.

Per ora, la forza dei numeri statuisce che nei Comuni bellunesi sotto riportati, il covid-19 non ha determinato un aumento della mortalità.

Nota dell’Istat: Periodi di riferimento: 01/01-31/12, Anni 2015-2019 e 01/01–30/06 Anno 2020. La base dati sul quale si basano le elaborazioni è il risultato dell’integrazione a livello

di micro-dato delle seguenti fonti di dati: rilevazione Istat P.5 sui Cancellati

dall’Anagrafe per Decesso, Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) e

Anagrafe Tributaria.

Elaborazione dei dati a cura del dr. Tommaso Marzotto