La 5° edizione della “100 Miglia in provincia” a Pesaro e Urbino quest’anno è parte del programma Ruote nella Storia

Due eventi di successo, il programma Ruote nella Storia di ACI Storico, nato nel 2017 e da allora cresciuto per successo, numero di eventi a calendario e richieste degli appassionati, e “100 Miglia in provincia”, il raduno organizzato dall’Automobile Club Pesaro e Urbino, quest’anno si uniscono in un unico appuntamento con tappa ad Urbino in occasione dei 500 anni dalla morte di Raffaello.

Un momento importante per il programma Ruote nella Storia, che nel 2017 partì con soli 3 appuntamenti per poi crescere con un calendario di appuntamenti su tutto il territorio italiano, isole comprese, e oltre 10 raduni nell’anno. Alla base la volontà di ACI Storico di promuovere il motorismo storico e incentivare i possessori di mezzi storici ad utilizzarli e portarli all’aria aperta lungo gli straordinari percorsi del territorio italiano.

L’edizione speciale di Ruote nella Storia, “100 miglia in provincia” prevede la partenza da Pesaro alle ore 9:00 con il saluto del Sindaco di Pesaro, e direzione Mombaroccio per una breve sosta caffè, e poi ripartenza verso Urbino lungo la strada panoramica delle Cesane. L’arrivo ad Urbino prevede di spengere i motori delle auto davanti al Palazzo Ducale e una visita alla Mostra Baldassarre Castiglione e Raffaello. Verrà consegnata ai partecipanti, alla presenza del Sindaco di Urbino, la stampa realizzata dall’artista Carla Luminati della Stamperia d’arte Ca’ Virgilio per i 500 anni di Raffaello e per ACI e Svim (Agenzia di sviluppo della regione Marche). Il tour proseguirà poi in auto verso la Fortezza Albornoz e, alle ore 13:00, si svolgerà un piacevole pic-nic sul prato con la vista dei Torricini, emblema identificativo di Palazzo Ducale a Urbino.

La manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico ordinario e non prevede prove sportive e/o agonistiche, mentre comporterà il rispetto obbligatorio da parte di tutti i partecipanti delle norme del Codice della Strada.

Programma – Domenica 4 ottobre

09:00 – Partenza da Pesaro

10:15 – Sosta a Mombaroccio per un caffè

10:30 – Ripartenza direzione Urbino lungo la strada panoramica delle Cesane

11:30 – Passaggio nel centro di Urbino e sosta al Palazzo Ducale per visita alla Mostra Baldassarre Castiglione e Raffaello

12:30 – Ripartenza verso la Fortezza Albornoz

13:00 – Pic-nic sul prato con la vista dei torricini

14:00 – Conclusione e saluti

Contatti per i partecipanti:

Via Ardizi, 7/9 – 61121 Pesaro – 335.7567391

sport@pesarourbino.aci.it, soci@pesarourbino.aci.it, www.pesarourbino.aci.it