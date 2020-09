Etoro recensioni: Trading Center spiega il successo del broker

Scegliere una buona piattaforma per il trading online non è affatto semplice. Sul web si possono trovare moltissime piattaforme e non tutte sono di buona qualità o davvero affidabili.

Le truffe non mancano, dunque è sempre importante informarsi adeguatamente prima di operare una scelta importante come la scelta della piattaforma su cui investire.

In questo articolo, redatto in collaborazione con gli analisti di TradingCenter.it, vedremo tutte le caratteristiche di uno dei migliori broker che ci sono in Italia: eToro.

Ricordiamo che le piattaforme di trading online italiane devono essere sempre autorizzate dalla CONSOB per operare legalmente sul suolo nazionale.

Ovviamente eToro dispone di regolare autorizzazione CONSOB, oltre alla certificazione della CySEC, una delle più importanti autorità europee in fatto di trading online e vigilanza finanziaria.

Detto ciò, possiamo partire con la nostra recensione di eToro e vedere quali caratteristiche presenta il broker.

eToro recensioni: cos’è e come funziona il broker

eToro è un broker da anni operante nel settore, con moltissimi utenti fedeli sparsi in tutto il mondo.

La fiducia che l’utenza ripone in questo broker è ormai cosa nota: cercando su internet Etoro recensioni, le opinioni negative saranno praticamente impossibili da trovare, segno dell’apprezzamento che il grande pubblico riversa su questo broker.

Partiamo dalla piattaforma. eToro nello sviluppare la propria piattaforma operativa ha seguito la strada della semplicità, il che aiuterà soprattutto coloro che non hanno ancora moltissima esperienza con il trading online.

Molto intuitiva nei comodi, la piattaforma di eToro non cederà, per questo, sul fronte della qualità, offrendo strumenti tanto efficaci quanto originali.

Tra le caratteristiche più importanti abbiamo sicuramente la famosa Area Social, vero e proprio social network all’interno del broker.

Grazie ad essa sarà possibile comunicare con facilità con tutti gli altri utenti iscritti sulla piattaforma, così da scambiarsi importanti news dai mercati o strategie vere e proprie.

Correlata all’Area Social abbiamo il Copy Trading, strumento di punta di tutta l’offerta eToro.

Si tratta di uno strumento per il trading automatico molto peculiare: ogni utente potrà scegliere un profilo di un trader presente sulla piattaforma e replicarne tutti gli investimenti.

Il tutto in maniera automatica e semplice da gestire. Anche chi subisce passivamente il Copy Trading otterrà dei vantaggi. Il broker gli corrisponderà dei premi i base ai follower ottenuti, incentivando gli investitori più esperti ad utilizzare questo broker.

Qualche parola anche sulla funzione che permette di investire in Real Stock. Il trading online utilizza nella stragrande maggioranza dei casi uno strumento derivato, chiamato CFD, che consente di speculare su di un asset senza acquistarlo davvero.

eToro, oltre ai CFD, permette anche un vero e proprio acquisto dell’asset in questione, permettendo approcci diversi e svariate strategie.

Etoro recensioni: come iscriversi sul broker

Iscriversi su eToro non è affatto complesso. Sul sito ufficiale del broker basterà compilare un rapido questionario in cui inserire alcuni dati biografici di default e corrispondere il deposito minimo richiesto.

Il deposito minimo eToro è di appena 200 euro, cifra non certi insormontabile anche per i piccoli e medi risparmiatori.

Per tutti coloro che non hanno nessuna esperienza con il trading online è consigliato un periodo di allenamento preliminare con il conto demo eToro, così da imparare ogni meccanica di questo settore senza perdere denaro reale.

Si tratta infatti di una simulazione vera e propria, con la quale investire su ogni asset offerto dal broker utilizzando dei capitali fittizi.

Nonostante profitti e perdite non saranno registrati, le quotazioni di azioni e altri asset saranno aggiornate in tempo reale, cosicché l’attività di trading sia davvero formativa.

Il conto demo eToro non presenta scadenze, e sarà l’utente a decidere quando e se aprire un conto reale. Inoltre, aprire un conto demo non impegnerà in alcun modo l’utente ad aprirne uno reale.

Se l’attività sulla demo non dovesse soddisfare l’utente, egli potrà semplicemente cancellare il profilo senza problemi: il broker provvederà poi a cancellare dal database ogni traccia di quel profilo.